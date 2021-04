BREAKING NEWS | Astea sunt scenariile momentului in Champions League! Ce se intampla daca City, Real si Chelsea sunt date afara din Liga

Surse importante din cadrul UEFA anunta ca City, Real si Chelsea vor fi scoase din Champions League cu efect imediat dupa anuntul crearii Super Ligii Europene.

Hotararea finala ar urma sa fie luata vineri, a anuntat presedintele federatiei daneze. Detalii aici!

UEFA lucreaza acum la scenariile post-trauma. Conform Bild, sunt doua posibilitati. Fie PSG primeste trofeul la masa verde, avand in vedere ca e singura din semifinale care nu face parte din complotul milionarilor, fie in competitie reintra Bayern, Dortmund si Porto. Cum prima varianta pare imposibila din cauza pierderilor enorme care ar rezulta din neonorarea drepturilor TV, cea de-a doua ipoteza e favorita clara. Totul va fi confirmat vineri, la finalul comitetului executiv extraordinar al UEFA.

In ciuda cutremurului starnit, cele 12 cluburi fondatoare ale Super Ligii merg mai departe cu planurile. Au aparut deja proiecte pentru revolutionarea arbitrajului. Centralii vor fi conectati in permanenta cu publicul si vor avea un microfon conectat la sistemul de sonorizare, prin intermediul caruia vor explica deciziile pe care le iau in timpul partidelor.