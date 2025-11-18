Deinner Ordonez va ajunge la Chelsea peste trei ani!

Chelsea a ajuns la un acord pentru transferul lui Deinner Ordonez (16 ani / 188 cm), fundaș central la Independiente del Valle și internațional de juniori ecuadorian. Acesta va costa 12 milioane de euro plus bonusuri și va veni pe Stanford Bridge abia în 2028, urmând să mai rămână două sezoane la clubul din Ecuadorian Serie A, iar în 2027 să fie împrumutat la Strasbourg, un alt club deținut de compania BlueCo.



Chelsea a câștigat cursa pentru semnătura stoperului, de acesta mai fiind interesate Tottenham, Inter Milano, FC Barcelona, FC Sevilla, Brighton & Hove Albion și Liverpool, care însă ofereau mai întâi un loc în academie. Cluburile încearcă să transfere cât mai mulți juniori, în condițiile în care FIFA dorește să reglementeze mai atent posibilitatea transferării fotbaliștilor sub 18 ani, începând cu 2026.



De asemenea, londonezii i-au achiziționat pe tinerii Geovany Quenda (Sporting Lisabona / 18 ani / extremă dreapta / 50.1 milioane de euro), Denner Evangelista (Corinthians / 17 ani / fundaș stânga / 10 milioane de euro) și Dastan Satpayev (Kairat Almaty / 17 ani / atacant central / 2.5 milioane de euro), care se vor alătura însă clubului în vara viitoare.



Independiente del Valle produce talente pe bandă rulantă

Nu este primul fotbalist de la Independiente del Valle care face pasul către fotbalul mare. În ultimii ani, clubul ecuadorian i-a vândut pe Moises Caicedo (Brighton / 28.2 milioane de euro), Kendry Paez (Chelsea / 10 milioane de euro), Keny Arroyo (Beșiktaș / 5.7 milioane de euro), Willian Pacho (Royal Antwerp / 5.6 milioane de euro), Yaimar Medina (KRC Genk / 4.9 milioane de euro), Gonzalo Plata (Sporting Lisabona / 4.1 milioane de euro), Justin Lerma (Borussia Dortmund / 4 milioane de euro), Joel Ordonez (Club Brugge / 3.9 milioane de euro), Piero Hincapie (CA Talleres / 3.6 milioane de euro), Jhoanner Chavez (EC Bahia / 3.3 milioane de euro), Alan Franco (Atletico Mineiro / 2.1 milioane de euro), Alan Minda (Cercle Brugge / 2 milioane de euro), Junior Sornoza (Fluminense / 1.7 milioane de euro) sau Cristian Ramirez (F. Dusseldorf / 500.000 de euro).

