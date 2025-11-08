Echipa lui Enzo Maresca a câștigat trei din ultimele patru meciuri de campionat și se află foarte aproape de zona Champions League.



Victoria cu 1-0 din derby-ul cu Tottenham a ridicat moralul, însă „albaștrii” au arătat ezitări în ultimele partide de pe Stamford Bridge, unde au pierdut două din ultimele trei apariții în Premier League.



Chelsea - Wolves, de la 22:00 pe VOYO! „Albaștrii” vor să revină în TOP 4



Fulham i-a învins cu 3-0 etapa trecută, iar Wolverhampton a ajuns la 14 meciuri consecutive fără victorie în campionat. „Lupii” sunt ultimii în clasament, cu doar două puncte în primele zece etape, și caută disperat un restart.



Mai mult, Wolves nu au marcat în patru din cele cinci deplasări din acest sezon!



„Lupii” au doar o singură victorie pe terenul lui Chelsea în ultimele 11 vizite pe Stamford Bridge.

