Ilie Dumitrescu a analizat prima parte a jocului și a avut câțiva remarcați.

Ilie Dumitrescu: ”Cea mai bună repriză a lui FCSB din acest început de an!”

Fostul mare atacant a lăudat prestația roș-albaștr ilor și a subliniat că este cea mai bună repriză a lui FCSB din anul 2026. Ilie Dumitrescu a aplaudat efortul lui Florin Tănase și l-a remarcat și pe Mamadou Thiam, marcatorul unicului gol al primei reprize.

De altfel, Dumitrescu a fost impresionat și de Vali Crețu, la faza la care fundașul lateral al campioanei en-titre a nimerit bara transversală după o pătrundere frumoasă în careul advers.

”Cea mai bună repriză din acest început de an. La câte situații au fost în prima repriză, mi se pare că e cea mai bună repriză. Foarte bine în benzi Cisotti și Miculescu, Tănase pe aceeași linie cu Olaru în spatele lui Thiam.

Tănase, pase foarte bune în profunzime. Un 4-1-4-1 mai mult, pentru că Tănase nu a fost niciodată la conexiunea între compartimente, el a urcat, a susținut, se vede o presiune foarte bună în atac a lui FCSB, presiune pe adversar.

Mi-au plăcut demarcările inteligente ale lui Thiam, apare foarte bine. Crețu, incredibil, cât de bine și-a făcut-o la bara aia. Apoi apare și golul, unul meritat după o evoluție foarte bună a lui FCSB, centrare Cisotti, cap, Thiam urmărește și finalizează. Botoșani nu a pus probleme pe faza ofensivă”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.