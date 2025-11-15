Sumă-record pentru Vinicius pregătită de Chelsea! PSG vrea să se răzbune pe Real Madrid pentru Kylian Mbappe

Chelsea este pregătită să achite o sumă de transfer record în istoria clubului londonez pentru aducerea lui Vinicius Junior (25 de ani), starul celor de la Real Madrid.

Chelsea, sumă-record pentru transferul lui Vinicius Junior de la Real Madrid

Gruparea antrenată de Enzo Maresca vrea să achite către „Los Blancos” 150 de milioane de euro, echivalentul a 132 de milioane de lire sterline.

Cel mai scump transfer din istoria formației de pe Stamford Bridge a fost mijlocașul central Enzo Fernandez, adus de la Benfica Lisabona pentru 121 de milioane de euro în stagiunea 2022-2023.

Dacă mutarea se va concretiza, Chelsea va putea să alinieze o linie ofensivă de 3 brazilieni: Vinicius Junior (extremă stânga), Joao Pedro (atacant central) și Estevao Willian (aripă dreapta).

