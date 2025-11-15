Sumă-record pentru Vinicius pregătită de Chelsea! PSG vrea să se răzbune pe Real Madrid pentru Kylian Mbappe

Vinicius, dorit de Chelsea și de PSG / Foto: Imago Images.
Vinicius, între Chelsea, PSG și Real Madrid. Ultimele detalii despre situația brazilianului.

Vinicius JuniorViniciusReal MadridChelseaPSG
Chelsea este pregătită să achite o sumă de transfer record în istoria clubului londonez pentru aducerea lui Vinicius Junior (25 de ani), starul celor de la Real Madrid. 

Chelsea, sumă-record pentru transferul lui Vinicius Junior de la Real Madrid

Gruparea antrenată de Enzo Maresca vrea să achite către „Los Blancos” 150 de milioane de euro, echivalentul a 132 de milioane de lire sterline. 

Cel mai scump transfer din istoria formației de pe Stamford Bridge a fost mijlocașul central Enzo Fernandez, adus de la Benfica Lisabona pentru 121 de milioane de euro în stagiunea 2022-2023. 

Dacă mutarea se va concretiza, Chelsea va putea să alinieze o linie ofensivă de 3 brazilieni: Vinicius Junior (extremă stânga), Joao Pedro (atacant central) și Estevao Willian (aripă dreapta). 

PSG plănuiește răzbunarea pe Real Madrid

La rândul ei, PSG își dorește să îl achiziționeze pe Vincius în vara anului 2027, în calitate de jucător liber de contract, după ce îi expiră angajamentul cu Real Madrid. 

Nasser Al-Khelaifi și-ar lua astfel revanșa față de Florentino Perez, după ce președintele „Los Blancos” l-a adus pe Kylian Mbappe în vara anului trecut, tot liber, din tabăra parizienilor.

Vinicius nu poate însă să ajungă la PSG decât după plecarea antrenorului Luis Enrique. Brazlianul nu se potrivește cu viziunea tehncianului spaniol. 

În continuare, Vinicius nu și-a prelungit contractul cu Real Madrid, iar semnalele nu indică un astfel de scenariu. Relația extremei stânga cu antrenorul Xabi Alonso este în continuare problematică, chiar dacă tehnicianul a părut să lase în urmă conflictul de la schimbarea din El Clasico. 

