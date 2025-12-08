Edwin și Holger Quintero vor ajunge la Arsenal în 2027

Arsenal a ajuns la un acord pentru transferul fraților gemeni Edwin (extremă dreapta / 173 cm) și Holger Quintero (mijlocaș ofensiv / 172 cm) de la clubul ecuadorian Independiente del Valle. Cei doi au 16 ani și vor ajunge pe Emirates abia la împlinirea vârstei de 18 ani, în 2027.

Scenariul este identic cu cel preferat de Chelsea, care l-a acontat pe stoperul Deinner Ordonez (16 ani), la începutul lunii ianuarie. Pentru internaționalii ecuadorieni U17 "Tunarii" ar putea plăti în total peste 6 milioane de euro, înțelegerea incluzând mai multe clauze de performanță, precum debutul la echipa de seniori sau câștigarea Premier League.



Independiente del Valle produce talente pe bandă rulantă

Nu este primul fotbalist de la Independiente del Valle care face pasul către fotbalul mare. În ultimii ani, clubul ecuadorian i-a vândut pe Moises Caicedo (Brighton / 28.2 milioane de euro), Deinner Ordonez (Chelsea / 15 milioane de euro), Kendry Paez (Chelsea / 10 milioane de euro), Keny Arroyo (Beșiktaș / 5.7 milioane de euro), Willian Pacho (Royal Antwerp / 5.6 milioane de euro), Yaimar Medina (KRC Genk / 4.9 milioane de euro), Gonzalo Plata (Sporting Lisabona / 4.1 milioane de euro), Justin Lerma (Borussia Dortmund / 4 milioane de euro), Joel Ordonez (Club Brugge / 3.9 milioane de euro), Piero Hincapie (CA Talleres / 3.6 milioane de euro), Jhoanner Chavez (EC Bahia / 3.3 milioane de euro), Alan Franco (Atletico Mineiro / 2.1 milioane de euro), Alan Minda (Cercle Brugge / 2 milioane de euro), Cristhian Loor (Botafogo / 2 milioane de euro), Junior Sornoza (Fluminense / 1.7 milioane de euro) și Cristian Ramirez (F. Dusseldorf / 500.000 de euro).

