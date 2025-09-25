Dayro Moreno, încă un gol pentru Once Caldas! Colegul său portar a comis-o când a executat un penalty

Echipa ecuadoriană Independiente del Valle s-a calificat miercuri în semifinalele competiţiei Copa Sudamericana, echivalentul Europa League, după ce a învins în deplasare, cu 5-4 la loviturile de departajare, formaţia columbiană Once Caldas.

Ecuadorienii au marcat două goluri pe parcursul timpului regulamentar, ambele prin Michael Hoyos (27, 51), anulând astfel avantajul pe care Once Caldas îl avea după meciul tur, de de la Quito, unde columbienii s-au impus prin dubla lui Dayro Moreno, fostul atacant al echipei Steaua Bucureşti (acum FCSB).

Soarta calificării s-a decis la loviturile de departajare, unde Dayro Moreno a transformat primul penalty al echipei sale, însă colegul său James Aguirre, portarul lui Once Caldas, a ratat lovitura decisivă, după ce nu a reuşit să apere niciunul dintre penalty-urile oaspeţilor, care s-au impus astfel cu 5-4.

