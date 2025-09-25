VIDEO Dayro Moreno, încă un gol pentru Once Caldas! Colegul său portar a comis-o când a executat un penalty

Dayro Moreno, încă un gol pentru Once Caldas! Colegul său portar a comis-o când a executat un penalty Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Echipa atacantului columbian trecut și pe la FCSB a fost eliminată din cupele continentale.

Echipa ecuadoriană Independiente del Valle s-a calificat miercuri în semifinalele competiţiei Copa Sudamericana, echivalentul Europa League, după ce a învins în deplasare, cu 5-4 la loviturile de departajare, formaţia columbiană Once Caldas.

Ecuadorienii au marcat două goluri pe parcursul timpului regulamentar, ambele prin Michael Hoyos (27, 51), anulând astfel avantajul pe care Once Caldas îl avea după meciul tur, de de la Quito, unde columbienii s-au impus prin dubla lui Dayro Moreno, fostul atacant al echipei Steaua Bucureşti (acum FCSB).

Soarta calificării s-a decis la loviturile de departajare, unde Dayro Moreno a transformat primul penalty al echipei sale, însă colegul său James Aguirre, portarul lui Once Caldas, a ratat lovitura decisivă, după ce nu a reuşit să apere niciunul dintre penalty-urile oaspeţilor, care s-au impus astfel cu 5-4.

Independiente del Valle - Atletico Mineiro în prima semifinală din Copa Sudamericana

Echipa ecuadoriană, al cărei nume complet este Club de Alto Rendimiento Especializado Independiente del Valle, scrie Agerpres, s-a calificat pentru a treia oară în istoria sa în semifinalele Cupei Sudamericana, fază în care va înfrunta echipa braziliană Atletico Mineiro, care s-a impus la rândul ei, cu 1-0, în faţa formaţiei boliviene Bolivar, într-o altă partidă disputată miercuri. 

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Bernard, în minutul 90+1. În tur, scorul a fost egal, 1-1.

Lanus își așteaptă adversara din semifinală

În cealaltă semifinală a competiţiei, echipa argentiniană Lanus va avea ca adversară câştigătoarea duelului dintre Universidad de Chile şi Alianza Lima, programat joi. 

Meciul tur, disputat în Peru, s-a încheiat cu un scor alb (0-0).

