FOTO „E ridicol!” Fotbalista de la Chelsea a făcut-o praf pe Iuliana Demetrescu

&bdquo;E ridicol!&rdquo; Fotbalista de la Chelsea a făcut-o praf pe Iuliana Demetrescu Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Prestația arbitrei românce a fost dur criticată.

TAGS:
iuliana demetrescuJohanna Rytting KanerydChelsea
Din articol

Iuliana Demetrescu, una dintre cele mai apreciate arbitre din România, a fost ținta unor critici dure din partea Johannei Rytting Kaneryd, superstar al naționalei Suediei și jucătoare la Chelsea, după înfrângerea cu 0-4 în fața Spaniei, în semifinalele Ligii Națiunilor.

Iuliana Demetrescu, făcută praf de Johanna Rytting Kaneryd

Meciul disputat la Malaga a fost dominat clar de iberice, însă suedezele au fost nemulțumite de maniera de arbitraj a româncei, care a acordat patru cartonașe galbene formației nordice.

Johanna Rytting Kaneryd

  • 557444942 18523505530063680 8604606075292139763 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Kaneryd a răbufnit la finalul partidei: „E ridicol. E un sport de contact! Nu e galben, nu e fault. Am fost extrem de frustrată. Aveam șansa să recuperăm mingea sus, să plecăm pe contraatac, și ea fluieră. Sunt multe cartonașe ușoare. Simți că dacă cineva cade și țipă, se dă fault imediat.”

Jucătoarea lui Chelsea a continuat, deși a recunoscut că arbitrajul nu explică scorul final.

„Pare stupid să mă plâng, pentru că Spania a fost mai bună. Dar unele decizii chiar nu au logică”, a spus fotbalista, potrivit aftonbladet.se.

Spania s-a impus cu 4-0 prin golurile marcate de Alexia Putellas (12’, 35’), Claudia Pina (32’, 90+4) și merge cu prima șansă la calificarea în finală.

Născută pe 10 ianuarie 1990, Iuliana Demtrescu este arbitru FIFA din anul 2016. Returul semifinalei Suedia - Spania este programat la 19:00, pe Gamla Ullevi, marți, 28 octombrie.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Metoda folosită de tot mai mulți pasageri pe aeroporturi. Cum încearcă să păcălească poliţiştii cu documente false
Metoda folosită de tot mai mulți pasageri pe aeroporturi. Cum &icirc;ncearcă să păcălească poliţiştii cu documente false
ARTICOLE PE SUBIECT
Dan Șucu nu a mai rezistat! Decizia patronului rom&acirc;n &icirc;naintea meciului crucial al lui Genoa &icirc;n Serie A
Dan Șucu nu a mai rezistat! Decizia patronului român înaintea meciului crucial al lui Genoa în Serie A
Probleme băgate sub preș! Reacția presei din Italia după ce Inter a pierdut contra lui Napoli + nota lui Chivu
"Probleme băgate sub preș!" Reacția presei din Italia după ce Inter a pierdut contra lui Napoli + nota lui Chivu
Daniel Oprița anunță o lovitură de răsunet: &bdquo;Mă sună toți impresarii să-l vindem!&rdquo;
Daniel Oprița anunță o lovitură de răsunet: „Mă sună toți impresarii să-l vindem!”
ULTIMELE STIRI
CFR, la păm&acirc;nt, declanșează starea de urgență: &bdquo;Rușinos! De acum, ăsta e obiectivul!&ldquo;
CFR, la pământ, declanșează starea de urgență: „Rușinos! De acum, ăsta e obiectivul!“
Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu... Maradona din Carpați ? Spaniolii au publicat un material amplu despre Gică Hagi
"Ce s-a întâmplat cu... 'Maradona din Carpați'?" Spaniolii au publicat un material amplu despre Gică Hagi
Brentford - Liverpool 3-1, ACUM pe VOYO! Șah-mat! Gazdele mai lovesc o dată
Brentford - Liverpool 3-1, ACUM pe VOYO! Șah-mat! Gazdele mai lovesc o dată
La acest Chivu nu ne așteptam! Reacția care face valuri &icirc;n Italia după Napoli - Inter 3-1
"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1
LIVE pe VOYO | PSG, victorie categorică &icirc;n fața lui Brest! Alte două meciuri se joacă azi &icirc;n Ligue 1
LIVE pe VOYO | PSG, victorie categorică în fața lui Brest! Alte două meciuri se joacă azi în Ligue 1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dynamite Fighting Show | Tolea l-a &icirc;nvins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a &bdquo;cruțat&rdquo;: &bdquo;De aia a scăpat de knockout&rdquo;

Dynamite Fighting Show | Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”

Ioan Becali a propus un alt antrenor la U Cluj, &icirc;nainte de numirea lui Bergodi: &rdquo;Voia un contract de cel puțin 3 ani și jumătate!&rdquo;

Ioan Becali a propus un alt antrenor la U Cluj, înainte de numirea lui Bergodi: ”Voia un contract de cel puțin 3 ani și jumătate!”

A lăsat totul și a luat primul bilet spre București: &bdquo;M-a sunat și a spus că FCSB mă vrea!&rdquo;

A lăsat totul și a luat primul bilet spre București: „M-a sunat și a spus că FCSB mă vrea!”

Dynamite Fighting Show | Tolea s-a jucat cu Justițiarul de Berceni! Lătescu, KO &icirc;n 30 de secunde

Dynamite Fighting Show | Tolea s-a jucat cu Justițiarul de Berceni! Lătescu, KO în 30 de secunde

Vestea care &icirc;l va demoraliza total pe Gigi Becali! Necunoscuții din Europa care au &icirc;ncasat mult mai mult dec&acirc;t FCSB

Vestea care îl va demoraliza total pe Gigi Becali! Necunoscuții din Europa care au încasat mult mai mult decât FCSB

Napoli &ndash; Inter 3-1: echipa lui Chivu, cu o apărare ridicolă, surclasată

Napoli – Inter 3-1: echipa lui Chivu, cu o apărare ridicolă, surclasată



Recomandarile redactiei
La acest Chivu nu ne așteptam! Reacția care face valuri &icirc;n Italia după Napoli - Inter 3-1
"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1
CFR, la păm&acirc;nt, declanșează starea de urgență: &bdquo;Rușinos! De acum, ăsta e obiectivul!&ldquo;
CFR, la pământ, declanșează starea de urgență: „Rușinos! De acum, ăsta e obiectivul!“
Antonio Conte, replică tăioasă pentru președintele lui Inter: Echipele mari nu caută alibiuri! Subminezi antrenorul!
Antonio Conte, replică tăioasă pentru președintele lui Inter: "Echipele mari nu caută alibiuri! Subminezi antrenorul!"
Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu... Maradona din Carpați ? Spaniolii au publicat un material amplu despre Gică Hagi
"Ce s-a întâmplat cu... 'Maradona din Carpați'?" Spaniolii au publicat un material amplu despre Gică Hagi
Brentford - Liverpool 3-1, ACUM pe VOYO! Șah-mat! Gazdele mai lovesc o dată
Brentford - Liverpool 3-1, ACUM pe VOYO! Șah-mat! Gazdele mai lovesc o dată
Alte subiecte de interes
Cine o arbitrează pe Dinamo &icirc;n meciul de luni cu FC Hermannstadt
Cine o arbitrează pe Dinamo în meciul de luni cu FC Hermannstadt
Rom&acirc;nca Iuliana Demetrescu, delegată &icirc;n Champions League!
Românca Iuliana Demetrescu, delegată în Champions League!
E gata! C&acirc;nd va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
Aș vrea să-l văd la Liverpool . Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
CITESTE SI
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați

stirileprotv Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
(RO) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!