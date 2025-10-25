Meciul disputat la Malaga a fost dominat clar de iberice, însă suedezele au fost nemulțumite de maniera de arbitraj a româncei, care a acordat patru cartonașe galbene formației nordice.

Iuliana Demetrescu , una dintre cele mai apreciate arbitre din România, a fost ținta unor critici dure din partea Johannei Rytting Kaneryd , superstar al naționalei Suediei și jucătoare la Chelsea, după înfrângerea cu 0-4 în fața Spaniei, în semifinalele Ligii Națiunilor.

Kaneryd a răbufnit la finalul partidei: „E ridicol. E un sport de contact! Nu e galben, nu e fault. Am fost extrem de frustrată. Aveam șansa să recuperăm mingea sus, să plecăm pe contraatac, și ea fluieră. Sunt multe cartonașe ușoare. Simți că dacă cineva cade și țipă, se dă fault imediat.”



Jucătoarea lui Chelsea a continuat, deși a recunoscut că arbitrajul nu explică scorul final.



„Pare stupid să mă plâng, pentru că Spania a fost mai bună. Dar unele decizii chiar nu au logică”, a spus fotbalista, potrivit aftonbladet.se.



Spania s-a impus cu 4-0 prin golurile marcate de Alexia Putellas (12’, 35’), Claudia Pina (32’, 90+4) și merge cu prima șansă la calificarea în finală.



Născută pe 10 ianuarie 1990, Iuliana Demtrescu este arbitru FIFA din anul 2016. Returul semifinalei Suedia - Spania este programat la 19:00, pe Gamla Ullevi, marți, 28 octombrie.

