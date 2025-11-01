Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 35, când Joao Pedro a punctat în urma unei gafe a lui Micky van de Ven.



Tottenham a avut ocazia de a egala în prelungirile partidei, atunci când Reece James a atins mingea cu mâna in interiorul careului la o fază care nu anunța nimic.



Tottenham - Chelsea, decis de o fază controversată



Cu toate acestea, centralul Jarred Gillett a decis să nu acorde lovitură de la 11 metri. Nici VAR-ul nu a intervenit la prima întrerupere a jocului, spre nemulțumirea fanilor prezenți pe stadion.



S-a terminat 1-0 pentru Chelsea, care o învinge din nou pe rivala londoneză în deplasare, pentru a treia oară la rând. Ultima victorie obținută de Tottenham pe teren propriu cu echipa de pe Stamford Bridge a fost în 2023, un 2-0.



Grație acestui succes, Chelsea urcă pe locul patru, cu 17 puncte, la egalitate cu Tottenham după zece runde, dar și cu Sunderland și Manchester United.



În următoarea etapă, Tottenham va juca tot acasă, cu Manchester United, în timp ce Chelsea va evolua pe Stamford Bridge cu Wolverhampton.



VIDEO - Hențul comis de Reece James în interiorul careului, în Tottenham - Chelsea 0-1

