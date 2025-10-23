Chelsea a surclasat-o pe Ajax Amsterdam cu 5-1 miercuri seara, în etapa a treia din Champions League.

''Lăncierii'' au jucat însă cea mai mare parte a timpului în zece oameni, după eliminarea lui Kenneth Taylor (17).

Marc Guiu (18), Moises Caicedo (27), Enzo Fernandez (45 - din penalty), Estevao (45+6 - din penalty) şi Tyrique George (48) au înscris pentru londonezi, în timp ce pentru oaspeţi a punctat Wout Weghorst (33 - din penalty).

Chelsea a devenit astfel prima echipă din istoria Champions League cu trei adolescenți marcatori în același meci: Marc Guiu are 19 ani, Estevao 18 și Tyrique George 19!

