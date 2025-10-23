VIDEO ”Grădinița” Chelsea! Prima echipă din istoria Champions League cu trei adolescenți marcatori în același meci

&rdquo;Grădinița&rdquo; Chelsea! Prima echipă din istoria Champions League cu trei adolescenți marcatori &icirc;n același meci Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
Londonezii nu au avut milă de Ajax Amsterdam.

ChelseaAjax AmsterdamMarc GuiuEstevaoTyrique George
Chelsea a surclasat-o pe Ajax Amsterdam cu 5-1 miercuri seara, în etapa a treia din Champions League.

''Lăncierii'' au jucat însă cea mai mare parte a timpului în zece oameni, după eliminarea lui Kenneth Taylor (17). 

Marc Guiu (18), Moises Caicedo (27), Enzo Fernandez (45 - din penalty), Estevao (45+6 - din penalty) şi Tyrique George (48) au înscris pentru londonezi, în timp ce pentru oaspeţi a punctat Wout Weghorst (33 - din penalty).

Chelsea a devenit astfel prima echipă din istoria Champions League cu trei adolescenți marcatori în același meci: Marc Guiu are 19 ani, Estevao 18 și Tyrique George 19!

Rezultatele, marcatorii și rezumatele din etapa 3 din Champions League

Marţi

FC Barcelona - Olympiacos Pireu 6-1

Au marcat: Fermin Lopez 7, 39, 76, Lamine Yamal 68 - penalty, Marcus Rashford 74, 79, respectiv Ayoub El Kaabi 54 - penalty.

Cartonaş roşu: Santiago Hezze (Olympiakos) 57.

Kairat Almaty - FC Pafos 0-0

Cartonaş roşu: Joao Correia (FC Pafos) 4.

Arsenal - Atletico Madrid 4-0

Au marcat: Gabriel Magalhaes 57, Gabriel Martinelli 64, Viktor Gyorkeres 67, 70.

Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain 2-7

Au marcat: Aleix Garcia 38 - penalty, 54, respectiv Willian Pacho 7, Desire Doue 41, 45+3, Hvicea Kvaraţhelia 44, Nuno Mendes 50, Ousmane Dembele 66, Vitinha 90.

Alex Grimaldo (Bayer) a ratat un penalty în min. 25 (bară).

Cartonaşe roşii: Robert Andrich (Bayer) 32, Ilia Zabarnîi (PSG) 37.

FC Copenhaga - Borussia Dortmund 2-4

Au marcat: Waldemar Anton (autogol) 33, Viktor Dadason 90+1, respectiv Felix Nmecha 20, 77, Ramy Bensebaini 61 - penalty, Fabio Silva 87.

Newcastle United - Benfica Lisabona 3-0

Au marcat: Anthony Gordon 32, Harvey Barnes 71, 83.

PSV Eindhoven - Napoli 6-2

Au marcat: Alessandro Buongiorno (autogol) 35, Ismael Saibari 38, Dennis Man 54, 80, Ricardo Pepi 87, Couhaib Driouech 89, respectiv Scott McTominay 31, 86.

Cartonaş roşu: Lorenzo Lucca (Napoli) 76.

Union Saint-Gilloise - Inter Milano 0-4

Au marcat: Denzel Dumfries 41, Lautaro Martinez 45+1, Hakan Calhanoglu 53 - penalty, Francesco Pio Esposito 76.

Villarreal - Manchester City 0-2

Au marcat: Erling Haaland 17, Bernardo Silva 40.

Miercuri

Athletic Bilbao - Qarabag FK 3-1

Au marcat: Gorka Guruzeta 40, 88, Robert Navarro 70, respectiv Leandro Andrade 1.

Galatasaray Istanbul - Bodo/Glimt 3-1

Au marcat: Victor Osimhen 3, 33, Yunus Akgun 60, respectiv Andreas Helmersen 76.

AS Monaco - Tottenham Hotspur 0-0

Atalanta - Slavia Praga 0-0

Bayern Munchen - Club Brugge 4-0

Au marcat: Lennart Karl 5, Harry Kane 14, Luis Diaz 34, Nicolas Jackson 79.

Chelsea - Ajax Amsterdam 5-1

Au marcat: Marc Guiu 18, Moises Caicedo 27, Enzo Fernandez 45 - penalty, Estevao 45+6 - penalty, Tyrique George 48, respectiv Wout Weghorst 33 - penalty.

Cartonaş roşu: Kenneth Taylor (Ajax) 17.

Eintracht Frankfurt - Liverpool 1-5

Au marcat: Rasmus Kristensen 26, respectiv Hugo Ekitike 35, Virgil van Dijk 39, Ibrahim Konate 44, Cody Gakpo 66, Dominik Szoboszlai 70.

Real Madrid - Juventus Torino 1-0

A marcat: Jude Bellingham 57.

Sporting Lisabona - Olympique Marseille 2-1

Au marcat: Geny Catamo 69, Alisson Santos 86, respectiv Igor Paixao 14.

Cartonaş roşu: Emerson Palmieri (OM) 45+2.

Clasamentul din Champions League

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Paris Saint-Germain 3 3 0 0 13-3 9

2 Bayern Munchen 3 3 0 0 12-2 9

3 Inter Milano 3 3 0 0 9-0 9

4 Arsenal 3 3 0 0 8-0 9

5 Real Madrid 3 3 0 0 8-1 9

6 Borussia Dortmund 3 2 1 0 12-7 7

7 Manchester City 3 2 1 0 6-2 7

8 Newcastle United 3 2 0 1 8-2 6

9 FC Barcelona 3 2 0 1 9-4 6

10 Liverpool 3 2 0 1 8-4 6

11 Chelsea 3 2 0 1 7-4 6

11 Sporting Lisabona 3 2 0 1 7-4 6

13 Qarabag FK 3 2 0 1 6-5 6

14 Galatasaray 3 2 0 1 5-6 6

15 Tottenham Hotspur 3 1 2 0 3-2 5

16 PSV Eindhoven 3 1 1 1 8-6 4

17 Atalanta 3 1 1 1 2-5 4

18 Olympique Marseille 3 1 0 2 6-4 3

19 Atletico Madrid 3 1 0 2 7-8 3

20 Club Brugge 3 1 0 2 5-7 3

21 Athletic Bilbao 3 1 0 2 4-7 3

22 Eintracht Frankfurt 3 1 0 2 7-11 3

23 Napoli 3 1 0 2 4-9 3

24 Union Saint-Gilloise 3 1 0 2 3-9 3

25 Juventus Torino 3 0 2 1 6-7 2

26 Bodo/Glimt 3 0 2 1 5-7 2

27 AS Monaco 3 0 2 1 3-6 2

28 Slavia Praga 3 0 2 1 2-5 2

29 FC Pafos 3 0 2 1 1-5 2

30 Bayer Leverkusen 3 0 2 1 5-10 2

31 Villarreal 3 0 1 2 2-5 1

32 FC Copenhaga 3 0 1 2 4-8 1

33 Olympiacos Pireu 3 0 1 2 1-8 1

34 Kairat Almaty 3 0 1 2 1-9 1

35 Benfica 3 0 0 3 2-7 0

36 Ajax 3 0 0 3 1-11 0

