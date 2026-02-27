Sabrera tricoloră Amalia Covaliu a cucerit medalia de argint la Campionatele Europene de Scrimă pentru juniori, desfășurate la Tbilisi.

Sportiva legitimată la CS Dinamo București a ajuns până în finala probei feminine de sabie, unde a înfruntat-o pe Karina Tallada.

Cu ce probleme s-a confruntat Amalia Covaliu: „M-am speriat puțin”

Rusoaica a condus cu 13-8, însă Amalia a revenit spectaculos și a egalat. Finalul a fost tensionat, iar adversara s-a impus cu 15-13.

La revenirea în țară, Amalia Covaliu a vorbit despre problemele medicale pe care le-a avut în timpul competiției. „M-am speriat puțin când am văzut că nu mă simt foarte bine, însă visul meu era mult mai mare decât starea mea de sănătate. Așa că am luptat până la capăt”, a declarat aceasta pentru PRO TV și Sport.ro.

Amalia este fiica lui Mihai Covaliu, campion olimpic la Jocurile Olimpice de la Sydney 2000. Fost mare scrimer, Covaliu are în palmares și bronz olimpic la Beijing 2008 și aur mondial în 2005. În prezent, ocupă funcția de președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român.