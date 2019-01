Incredibil ce a scris pe Facebook pilotul avionului in care se afla Emiliano Sala! "Nu pot sa cred"

Emiliano Sala nu a fost gasit nici pana in acest moment.

Avionul in care se afla fotbalistul lui Cardiff, Emiliano Sala, nu a fost detectat nici pana la aceasta ora. Atacantul se afla la bordul unui avion de dimensiuni reduse peste Canalul Manecii, cand aeronava a disparut de pe radare. Se intampla luni seara, iar autoritatile nu le-au dat de urma nici pana acum.

Pilotul s-a aflat pe aeroportul din Nantes, locul de unde cei doi au decolat catre Cardiff, cu doar doua zile inainte de disparitie. Dave Ibbotson, 60 de ani, se afla la carma aeronavei, iar sambata seara a postat un mesaj pe facebook in care recunoaste ca se simte putin "invechit" si ca nu se mai descurca la fel de bine cu sistemul de aterizare.

"Nu a fost chiar atat de rau, dar sunt putin invechit cu sistemul de aterizare, sunt in Franta acum", a spus el. "Invechit? Nu pot sa cred", i-a raspuns un prieten.

Presedintele clubului Cardiff City a spus ca Sala si-a planuit singur calatoria, iar formatia galeza nu a fost implicata in aceasta deplasare. Conform The Sun, avionul i-ar apartine agentului fotbalistului, scotianul Willie McKay, cel care s-a implicat in transferul lui Sala de la Nantes.