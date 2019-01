ULTIMA ORA | De ce s-a prabusit avionul lui Emiliano Sala! Expertii dezvaluie ce s-a intamplat in timpul zborului

Avionul de mici dimensiuni cu care atacantul Emiliano Sala calatorea de la Nantes spre Cardiff a disparut de pe radare in cursul zilei de luni. De atunci este de negasit.

Atacantul argentinian Emiliano Sala (28 de ani), recent transferat de la Nantes la Cardiff City, si pilotul aeronavei de mici dimensiuni care calatorea intre Franta si Marea Britanie sunt presupusi ca fiind morti. De luni, autoritatile din cele doua tari nu au nicio veste si spun ca nu au gasit nicio urma a avionului. Expertii spun ca acesta s-a prabusit in Canalul Manecii.

Expertii in aeronautica din Marea Britanie sunt siguri ca avionul s-a prabusit dupa ce a pierdut portanta, ca urmare a aparitiei fenomenului de givraj (n.r depunerea unui strat de gheata pe aeronava in timpul zborului).

"In mesajele trimise de fotbalist si aparute in presa, acesta spune ca avionul tremura din toate incheieturile ca si cum s-ar rupe. Acesta este un semn obisnuit al depunerii de gheata pe aripi. Exista posibilitatea ca avionul sa fi vazut cu totul in apa, pentru ca altfel s-ar fi gasit bucati din el", a spus un expert in aeronautiva pentru The Sun.

Pilotul avionului, David Ibbotson, in varsta de 60 de ani, i-a spus unui cunoscut inaintea zborului, intr-un mesaj pe Facebook, ca "se simte usor ruginit in ceea ce priveste controlul aterizarii.

Pentru prevenirea aparitiei givrajului, aeronavele sunt stropite inaintea decolarii cu substante chimice care indeparteaza si previn depunerea ghetii. De asemenea, sunt incalzite in hangar ori expuse unor radiatii infrarosii.

In 2014, avionul RFT 111 al Scolii Superioare de Aviatie Civila, pilotat de Adrian Iovan, s-a prabusit in Muntii Apuseni tot datorita givrajului. Atunci, Adrian Iovan si Aura Ion, stagiar la Spitalul Fundeni, si-au pierdut vietile.