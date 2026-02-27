LIVE VIDEO Strasbourg - Lens pentru locul 1 în Ligue 1, pe VOYO de la ora 21:45!

Strasbourg - Lens pentru locul 1 în Ligue 1
Meciurile din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate pe VOYO.

Lens, Strasbourg, Strasbourg - Lens, Ligue 1, PSG
Strasbourg - Lens

LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 21:45 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Lens se deplasează la Strasbourg în primul meci al etapei cu numărul 24 din Ligue 1.

Lens este într-o luptă acerbă cu Paris Saint-Germain pentru titlul de campioană a Franței în acest sezon.

În cazul unei victorii astăzi pe ”Stade de la Meinau”, cei supranumiți ”Les Sang et Or” urcă din nou, cel puțin temporar, pe prima poziție în Ligue 1.

Clasamentul din Ligue 1

Clasament Ligue 1
