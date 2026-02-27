”U” Cluj s-a impus cu 4-0 în fața Oțelului, într-un meci din runda 29 a Superligii. Ardelenii au punctat prin Macalou (4'), Lukic (27'), Coubiș (70') și Drammeh (75').

Cristi Munteanu, după ce a fost întrebat dacă Oțelul joacă pentru FCSB: „O mizerie!”

Președintele Oțelului a vorbit despre ceea ce au afirmat anumiți suporteri. Mai exact, despre faptul că echipa moldavă ar juca în meciul cu ”U” Cluj pentru a o ajuta pe FCSB.

Cristi Munteanu a fost deranjat de această afirmație, iar oficialul echipei din Superliga a izbucnit.

„Înainte de meci s-a spus faptul că suntem echipa care jucăm pentru FCSB. Dacă mă întrebi pe mine, o mizerie! Plus tot ce s-a scris înaintea meciului cu FCSB, și după.

Dar, mă rog, asta e presa. Ăștia sunt oamenii care m-au dezamăgit crunt. Din păcate, oameni pe care îi cunosc de 20-25 de ani”, a declarat Cristi Munteanu.

În urma acestei înfrângeri, Oțelul va rămâne pe poziția a 10-a în Superliga, dar celelalte echipei se pot apropia de gălățeni, care au 41 de puncte în acest moment.

De cealaltă parte, ”U” Cluj și-a asigurat locul în play-off cu această victorie și se află pe poziția a patra.