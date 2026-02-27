Meciul din această seară de pe Molineux le pune față în față pe ocupanta locului trei și pe ultima clasată a campionatului englez. Trupa lui Unai Emery are un avans de doar trei puncte față de Manchester United și are nevoie de un succes pentru a-și consolida poziția care asigură prezența în cea mai importantă competiție intercluburi.

De partea cealaltă, Wolverhampton traversează un sezon extrem de dificil. Cu o singură victorie obținută în actuala stagiune și cu doar 10 puncte acumulate în 28 de etape, gazdele se află la o distanță de 17 puncte de primul loc care asigură menținerea în Premier League, ocupat în prezent de Nottingham Forest.

Absențe importante în ambele tabere

Deși au cel mai slab parcurs pe teren propriu din campionat, cei de la Wolves sunt neînvinși acasă în fața celor de la Aston Villa din decembrie 2020. Pentru duelul de vineri, antrenorul Rob Edwards nu se va putea baza pe Hwang Hee-chan, care acuză probleme medicale, în timp ce Ladislav Krejci este suspendat în urma cartonașului roșu încasat runda trecută contra lui Crystal Palace.

Oaspeții ajung pe Molineux după o remiză pe teren propriu cu Leeds United, scor 1-1, partidă în care Tammy Abraham a restabilit egalitatea pe finalul jocului. Formația din Birmingham are o listă lungă de indisponibilități pentru acest meci. Youri Tielemans, John McGinn, Boubacar Kamara și Harvey Elliott vor absenta din motive medicale, în timp ce prezența lui Alysson este incertă.