BREAKING NEWS! Florin Andone, SUSPENDARE DRASTICA dupa ultimul meci al lui Brighton! Ce s-a intamplat

Florin Andone risca sa primeasca minim 3 etape de suspendare din Premier League dupa ce a fost pus sub acuzare de Federatia Engleza pentru un gest violent facut in partida din Cupa Angliei dintre WBA si Brighton, scor 1-3.

In prima repriza a partidei, Andone l-a lovit cu cotul pe jucatorul celor de la West Brom, Sam Fields, insa a scapat de orice sanctiune din partea arbitrului. Cum centralul nu a vazut incidentul, Federatia s-a autosesizat si a decis sa-l sanctioneze pe Andone.

Atacantul roman a ramas pe teren dupa incident si a marcat in minutul 82 golul de 1-1 ce a dus scorul in prelungiri, acolo unde Murray a inscris o dubla ce o duce pe Brighton in turul urmator al Cupei.

BREAKING: @OfficialBHAFC striker Florin Andone charged with violent conduct by the FA for incident during last night's FA Cup win at @WBA #SSN pic.twitter.com/bEYiYNqWvB