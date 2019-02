Transferul lui Florin Andone, BLOCAT! Detalii de ultim moment despre plecarea romanului in Turcia

Florin Andone era dorit de Fenerbahce, iar echipa din Anglia ar fi fost de acord cu transferul.

Totusi, intelegerea a picat in ultima clipa, potrivit presei din Turcia.

Turcii explica esecul transferului prin faptul ca Andone era dorit in locl algerianului Islam Slimani. Acesta din urma fusese adus de la Leicester City sub forma de imprumut, insa nu s-a afaptat si negocia cu Betis o mutare tot sub forma de imprumut in La Liga.

Slimani nu s-a inteles cu spaniolii, iar romanul nu a mai putut fi adus la Fenerbahce, scriu cei de la Aksam.