FOTO | Andone, primire de gala pentru Baluta la Brighton! Mesajul postat de atacantul roman

Tudor Baluta a semnat joi seara cu Brighton.



Mijlocasul in varsta de 19 ani va juca la Viitorul pana in vara, iar apoi va evolua trei sezoane in Anglia.

Baluta a fost asteptat la Brighton de Florin Andone. Atacantul roman a postat pe Instagram o fotografie si a tinut sa transmita si un mesaj: nu va pleca de la Brighton in acest sezon.

"Eu n-am plecat și el a venit. Felicitari, Tudor Baluta!", a fost mesajul postat de Andone.