Florin Andone, aproape de revenirea pe terenul de fotbal dupa accidentarea groaznica de anul trecut! Ce spune antrenorul lui Brighton

Accidentat in sezonul precedent, cand era imprumutat la Galatasaray, atacantul roman poate reveni pe gazon in curand, anunta antrenorul lui Brighton. Graham Potter spune ca se bazeaza pe Andone si ca cel mai probabil acesta va reveni dupa pauza internationala de la sfarsitul lunii martie.

"Ne bucuram ca s-a intors la antrenament, pentru ca a trecut printr-o perioada lunga de recuperare, dupa ce a muncit din greu. Oamenii din staff-ul medical au facut o treaba fantastica cu el. Acum trebuie sa se antreneze si, probabil, va avea parte si de minute. Ne asteptam sa joace dupa pauza internationala. Va depinde de modul in care el se va simti in urmatoarele saptamani. Nu cred ca e departe de revenire, dar a lipsit mult timp, asa ca trebuie sa avem grija", a spus Graham Potter, pentru Sussex Live.

Brighton ocupa locul 17 in Premier League, ultimul care asigura salvarea, cu 26 de puncte stranse in primele 27 de etape. In prima parte a lunii aprilie, trupa lui Florin Andone va avea un program foarte dificil, urmand sa le infrunte pe Manchester United, Everton si Chelsea, insa fanii echipei spera ca revenirea romanului sa aduca un plus de calitate ofensiva care sa asigure ramanerea in primul esalon al fotbalului englez.