GOOOOOL ANDONE!!! Atacantul roman o salveaza pe Brighton de la eliminarea din Cupa Angliei! S-a RAZBOIT cu 2 fundasi si a inscris fantastic! VIDEO

WBA - Brighton 1-3 / Atacantul roman al celor de la Brighton & Hove Albion, Florin Andone, a inscris un nou gol extrem de important pentru clubul aflat in Premier League. Andone a reusit sa egaleze pentru Brighton in deplasarea de la Birmingham contra celor de la West Bromwich Albion!

Andone a reusit o faza superba la care s-a luptat cu 2 fundasi adversi si a avut castig de cauza! Golul lui Andone a venit in minutul 82, la 5 minute dupa ce Kyle Bartley deschisese scorul pentru WBA.

Partida a ajuns in prelungiri, fiind vorba de o rejucare dupa 0-0 in primul meci ce a avut loc pe 26 ianuarie. Brighton a obtinut calificarea dupa dubla lui Murray din minutele 104 si 117!

