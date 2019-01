Florin Andone e la Istanbul si face vizita medicala! Transfer neasteptat pentru atacantul roman

Florin Andone a rezistat doar 6 luni in Premier League!

Un nou transfer spectaculos pentru Andone! Atacantul roman se afla la Istanbul si face vizita medicala inaintea transferului la Fenerbahce.

Andone a fost rezerva in partida cu Fulham, pierduta de Brighton in Premier League acum doua zile. In acest sezon, atacantul roman are 17 aparitii si 3 goluri pentru Brighton.

Andone merge la Fenerbahce, locul 14 in acest moment, dupa ce in pauza de iarna fosta campioana ocupa penultima pozitie.

"Andone ii ia locul lui Slimani, care pleaca la Betis", e anuntul facut de presa din Turcia.

Florin Andone a mai fost aproape de o mutare in Turcia, la Galatasaray, in urma cu un an si jumatate, cand se intelesese la bani cu sultanii, insa mutarea a fost refuzata de Derportivo la Coruna.

6 milioane de euro e cota lui Florin Andone in acest moment. Atat a platit si Brighton ca sa-l ia de la Deportivo in vara.

Un alt roman ajunge la Brighton in locul lui Andone. Fundasul Tudor Baluta de la Viitorul a ajuns aseara in Anglia si a facut vizita medicala inaintea transferului de 3 milioane de euro.