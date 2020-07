Vesti URIASE de la Londra! Catalin Cirjan a facut SENZATIE dupa doar un an la echipa U18 a lui Arsenal si a fost PROMOVAT la U23

Mijlocasul roman a impresionat in primul sezon pentru echipa U18 a lui Arsenal.

Catalin Cirjan (17 ani) e pe val in Anglia, acolo unde oficialii lui Arsenal au anuntat ca a fost inclus in echipa U23 pentru sezonul urmator.

Mjlocasul roman a jucat in 15 meciuri pentru echipa U18 a lui Arsenal, a inscris 3 goluri si a oferit 3 pase de gol, convingandu-i pe oficialii englezi de talentul sau.

"Fara dubiu unul dintre tinerii de perspectiva ai academiei lui Arsenal in prezent. Este un pasator excelent si are o tehnica incredibila, cu toate ca nu este cel mai puternic din punct de vedere fizic", anunta site-ul arsenalyouth.wordpress.com.

