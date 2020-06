Afacere nereusita pentru Arsenal! Au dat 5 milioane pentru 6 luni alaturi de un campion european care nu a jucat deloc! Ce se intampla acum cu fundasul

Arsenal se pregateste sa se desparta de un jucator care n-a jucat niciun minut pentru echipa lui Arteta.

Este vorba despre Cedric Soares, care a fost adus la inceputul acestui an, sub forma de imprumut, de la Southampton pentru 6 luni. Arsenal a platit atunci 5 milioane de euro, bani risipiti in conditiile in care fundasul nu a jucat deloc in 2020.

Portughezul, adus pentru a-i fi rezerva lui Hector Bellerin, a avut probleme la genunchi si nu a putut evolua niciun minut. Acum cele 6 luni pentru care a fost imprumutat se incheie, iar Soares ar trebui sa plece de la Arsenal dupa data de 30 iunie.

Cele 2 cluburi nu au ajuns la un acord pentru a prelungi imprumutul, dar "tunarii" ar putea sa-i propuna fotbalistului semnarea unui contract definitiv avand in vedere ca intelegerea acestuia cu Southampton expira la inceputul lunii iulie, portughezul devenind liber de contract.

Potrivit presei din Marea Britanie, Arsenal are termen pentru a-i prelungi intelegerea campionului european pana pe 23 iunie.