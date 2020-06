Avem nevoie de el in Romania! Un star de la Arsenal a promis ca va planta 3000 de copaci pentru fiecare victorie a "tunarilor"

Hector Bellerin si-a luat angajamentul ca va planta 3000 de copaci pentru fiecare victorie a lui Arsenal din Premier League, din actualul sezon.

Aceasta initiativa este facuta in parteneriat cu ascociatia One Tree Planted. Fundasul spaniol este o persoana preocupata de binele mediului inconjurator si de schimbarile climatice. De asemenea, pentru a proteja mediul el isi cumpara haine doar din magazine second-hand.

Organizatia are ca scop protejarea aerului si a apei pentru ca animele salbatice sa poata trai pe planeta noastra in continuare. Copacii vor fi plantati in padurea amazoniana care a fost grav afecatata de incendii si multe ecosisteme au fost distruse atunci.

"Cand eram copil in Barcelona, am petrecut mult timp cu bunicul meu plantand copaci in gradina sa si jucandu-ma in paduri, asa ca este o problema foarte apropiata de inima mea. Cand am vazut ce treaba minunata se face la One Tree Planted, nu doar prin plantarea copacilor dar si prin ajutarea comunitatilor, am stiut ca este ceva in care vreau sa ma implic", a declarat Bellerin.

Este minunat sa stim ca exista sustinatori ai mediului inconjurator in lumea sportului. Pasiunea lui Hector este uriasa si are un impact real si chiar ne ajuta sa plantam copacii de care avem nevoie. Vor avea efecte pozitive pentru oameni si natura timp de multi ani", a spus Diana Chaplin, director la One Tree Planted.

Arsenal va juca in aceasta seara de la ora 22:15 cu Manchester City. Londonezii se afla pe locul 9 in clasament si vor incerca sa prinda un loc care duce in cupele europene.