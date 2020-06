Arsenal l-a scapat printre degete! Thiago Silva s-a inteles cu un alt club din Premier League! 

Fundasul brazilian si-a gasit echipa. El va ajunge in Anglia liber de contract.

Potrivit presei britanice, Carlo Ancelotti l-a convins pe campionul Frantei sa vina la Everton pentru urmatoarele doua sezoane. Desi Arsenal parea a fi favorita pentru aceasta mutare, in conditiile in care se poate desparti de David Luiz si Mustafi, oficialii lui Everton s-au miscat mai repede.

BREAKING: PSG defender Thiago Silva has agreed personal terms with Everton. Carlo Ancelotti is pushing the board to complete the signing after PSG confirmed they won't renew the Brazilian's contract. ???????????? pic.twitter.com/619rltPl2c — 360Sources (@360Sources) June 19, 2020

De asemenea, clubul din Merseyside are avantajul de a-l avea pe banca pe Ancelotti, lucru care l-a atras pe Silva. Cei doi au mai colaborat la PSG, italianul fiind antrenorul francezilor in momentul in care brazilianul a fost transferat la echipa.

Asadar, in urmatoarele doua sezoane, fundasul se va alatura lui Keane in apararea lui Everton, dupa ce oficialii parizienilor au anuntat ca nu ii vor prelungi contractul.

Thiago Silva, in varsta de 35 de ani, este considerat unul dintre cei mai buni aparatori centrali care evolueaza in Europa. In ultimii 8 ani, el a cucerit cu PSG 7 titluri de campioana a Frantei.