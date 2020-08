Romanul care e bijuteria lui Arsenal a ajuns sa arate ca Ronaldo la 17 ani! Transformarea care a socat Anglia in doar un an

Catalin Cirjan e anuntat drept o certitudine pentru viitorul lui Arsenal!

Transferat de la Domnesti acum un an, mijlocasul i-a impresionat pe antrenorii de la Academia lui Arsenal. Nu doar calitatile sale tehnice fantastice i-au lasat cu gura cascata pe specialistii lui Arsenal. Cirjan e obsedat de pregatirea fizica si munceste suplimentar in sala si acasa pentru a se dezvolta pe toate grupele de muschi. Pustiul a suferit o transformare fantastica in doar un an! Are un fizic perfect.

Cirjan a fost recent promovat la echipa U23 a lui Arsenal si mai are un singur pas de urcat pana la prima echipa de pe Emirates.