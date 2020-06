Macar in DRAGOSTE ii merge bine! Cine e viitoarea sotie a lui David Luiz, cel care a ingropat-o pe Arsenal in meciul cu City

Fundasul brazilian David Luiz (33 de ani) a facut probabil cel mai prost meci al carierei, ingropandu-si cu gafele sale coechipierii de la Arsenal in derby-ul de miercuri cu Manchester City, scor 3-0 pentru "cetateni".

Intrand pe teren pe parcursul primei reprize, in locul accidentatului Pablo Mari, David Luiz a comis o gafa impardonabila la primul gol al lui City, lasandu-l pe Sterling sinbgur cu portaru, Cosmarul lui Luiz a continuat dupa pauza, cand a comis penalty-ul de 2-0, infractiune pentru care a si fost eliminat. "E numai vina mea, nu a echipei", a admis la final sud-americanul.

Intr-o cadere evidenta de forma si de potential, Luiz se apropie vertiginos de finalul carierei de fotbalist, insa in viata privata este abia la inceputul unui capitol extrem de frumos. Mai precis, fundasul lui Arsenal traieste o frumoasa poveste de dragoste cu conationala Bruna Loureiro, pe care a cunoscut-o in 2016.

Cu cateva zile inainte de meciul de groaza de la Manchester, David Luiz si partenera sa au sarbatorit Ziua Indragostitilor, care in Brazilia e celebrata la 12 iunie, nu la 14 februarie, asa cum e in restul lumii. Cu aceasta ocazie, Bruna a tinut sa-i transmita fotbalistului un mesaj special de dragoste, in care isi exprima si convingerea ca cei doi vor deveni in curand o familie. Nunta lui David Luiz cu Bruna Loureiro era programata in acest an, dar a fost amanata din cauza pandemiei.