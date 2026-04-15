Andoni Iraola s-a înțeles cu Athletic Bilbao, clubul său de suflet

AFC Bournemouth a anunțat că se va despărți de managerul Andoni Iraola la finalul sezonului 2025-2026, după un mandat care a durat trei ani. Deși mai fusese curtat de Tottenham și Crystal Palace, acesta ar urma să semneze cu Athletic Bilbao, club pentru care a jucat timp de 15 ani (Athletic Club Cantera, Bilbao Athletic, Athletic Bilbao / 510 meciuri, 38 goluri).

Pe lista posibililor înlocuitori se numără Inigo Perez (38 de ani / antrenorul lui Rayo Vallecano / Spania), Marco Rose (49 de ani / liber de contract, ultima dată la RB Leipzig / Germania), Kieran McKenna (39 de ani / antrenorul lui Ipswich Town / Irlanda de Nord) și Frank Lampard (47 de ani / antrenorul lui Coventry City / Anglia).

Dar, cum Coventry și Ipswich au șanse de promovare în Premier League, pare că alegerea pentru acest post se va face între Rose și Perez. În cazul în care este ales antrenorul spaniol, acesta ar putea ajunge pe Dean Court alături de câțiva jucători de bază de la Rayo Vallecano, precum Andrei Rațiu, Pedro Diaz, Pathe Ciss sau Jorge de Frutos. Bournemouth nu are emoții în privința retrogradării, ocupând locul al 11-lea în clasament și având cu 15 puncte mai mult decât Tottenham, prima echipă aflată sub linie.

Rațiu este cel mai curtat fotbalist român

Potrivit informațiilor apărute în presa iberică, Real Madrid pregătește o serie de mutări importante pentru sezonul viitor. Conducerea echipei caută soluții pentru linia de fund, în contextul în care viitorul veteranilor David Alaba și Dani Carvajal rămâne incert. Pe lista madrilenilor s-ar afla și internaționalul român Andrei Rațiu (27 de ani).

Fundașul dreapta are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro ar mai fi monitorizat și alte echipe importante, precum FC Barcelona, Atletico Madrid, Everton, Napoli, Wolfsburg, AS Roma, Fiorentina sau Lazio.