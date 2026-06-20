Mihai Stoica, ultimele vești de la FCSB: "Luni îi facem o ofertă! / O mare surpriză / E bombă!"

Mihai Stoica, ultimele vești de la FCSB: &quot;Luni îi facem o ofertă! / O mare surpriză / E bombă!&quot; Superliga
SPORT.RO
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Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit mai multe informații legate de jucătorii echipei și campania de transferuri.

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FCSBMihai Stoicavali cretudaniel birligeaSiyabonga Ngezana
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FCSB l-a cumpărat în această vară doar pe fundașul dreapta Ronny Labonne, de la Caen, în timp ce transferul lui Anderson Ceara de la Csikszereda a picat.

Mihai Stoica: "Luni îi facem o ofertă lui Crețu"

Mihai Stoica anunță că în această perioadă sunt așteptate prelungiri de contracte pentru Florin Tănase și Valentin Crețu. Fundașul dreapta, care își încheie actuala înțelegere la 31 decembrie, va împlini 38 de ani în ianuarie.

"Tănase urmează să se lămurească cu Gigi. Lui Crețu îi facem luni o ofertă. În rest, Mihai Popescu a prelungit înaintea meciului cu Dinamo", a spus Mihai Stoica, sâmbătă seară, la Prima Sport.

Mihai Stoica: "Ngezana mi-a făcut o mare surpriză"

Oficialul de la FCSB a vorbit pe larg și despre situația lui Siyabonga Ngezana, după ce anterior se arăta aproape convins că sud-africanul nu se va prezenta la timp la reunirea echipei.

"Ngezana m-a întrebat azi o chestie le care nu mă așteptam, o mare surpriză. M-a întrebat dacă să vină joi aici sau în Olanda. Și i-am zis, pentru că a fost atât de dulce, că poate să vină direct în Olanda. I-am spus să îi facă bilet pentru Olanda și să ne întâlnim vineri acolo. M-a surprins! Eu eram convins că o să vină prin august. Stai să vedem, vreau să văd că apare îmbarcat în prima cursă. 

El s-a operat, prima perioadă de recuperare a făcut-o în Africa de Sud. Voia să o facă pe toată în Africa de Sud. I-am zis foarte clar: 'Nu există, nu îți dau voie. Singura soluție e să faci recuperarea cu Kurti la bază'. A zis OK și a trimis o inimioară.

Îmi pare bine că i-am prelungit. El o să fie apt la 3-4 luni de la operație", a mai spus Mihai Stoica.

Mihai Stoica: "Bîrligea e bombă!"

Daniel Bîrligea, care a ratat ultima parte a sezonului din cauza unor probleme medicale, este acum apt sută la sută pentru cantonamentul din Olanda, a mai anunțat Mihai Stoica.

"Bîrligea e bombă. Cu Bîrligea puteam să riscăm la meciul cu Dinamo. Putea juca un sfert de oră-jumătate de oră, dar ne băteam joc de el", a mai spus Mihai Stoica.

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