După succesul din tur, obținut în Spania cu același scor, Rayo a repetat performanța și în Franța, iar acum va lupta pentru trofeu împotriva lui Crystal Palace FC, în finala programată pe 27 mai, la Leipzig.

La finalul partidei, antrenorul lui Rayo, Inigo Perez, a avut numai cuvinte de laudă pentru elevii săi și a transmis clar că obiectivul este câștigarea trofeului.

Inigo Perez: „Vrem să aducem trofeul acasă”

Tehnicianul spaniol a descris returul cu Strasbourg drept cel mai bun meci al echipei de când a preluat banca tehnică, în februarie 2024.

„Cred că este cel mai bun meci făcut de când am norocul să antrenez Rayo, datorită nivelului jocului ofensiv, defensiv și a presiunii pe care o generează, de obicei, miza unui astfel de meci”, a declarat Inigo Perez, citat de Marca.

Antrenorul a recunoscut că echipa sa a avut emoții în momentele în care golul întârzia să apară, însă a apreciat maturitatea arătată de jucători într-o partidă cu o miză uriașă.

„Atunci când faci un meci bun, creezi ocazii și golul nu vine, mintea se conectează la situații în care ai meritat să câștigi, dar ai fost pedepsit”, a explicat tehnicianul.

În final, Perez a vorbit și despre duelul cu Crystal Palace din ultimul act al competiției.

„O echipă mare, dar într-o finală nu ajunge nimeni fără valoare. Este un adversar extraordinar pentru ca această finală să rămână în amintire. Va fi frumos să jucăm o finală împotriva lor. Noi vrem să aducem trofeul acasă”, a mai spus antrenorul.

Presa din Spania scrie că Inigo Perez este dorit de Villarreal CF, iar actuala stagiune ar putea fi ultima sa pe banca lui Rayo Vallecano. Astfel, tehnicianul speră să încheie aventura de la club cu un trofeu european istoric.

Rayo Vallecano nu este favorită la pariuri

Casele de pariuri o văd favorită pe Crystal Palace înaintea finalei. Englezii au cotă 1.87 pentru a câștiga meciul în timpul regulamentar și 1.40 pentru a cuceri trofeul, indiferent dacă partida se decide în 90 de minute, prelungiri sau lovituri de departajare.

De cealaltă parte, Rayo Vallecano are cotă 4.10 pentru victoria în timpul regulamentar și 2.50 pentru a triumfa în finală.

În ceea ce îl privește pe Andrei Rațiu, fundașul român are cotă 12 pentru a marca oricând, cotă 20 pentru a înscrie primul gol al meciului și cotă 250 pentru o eventuală „dublă”.

În actualul sezon, Rațiu a bifat 45 de partide pentru Rayo Vallecano, cu un gol și trei pase decisive. Singura sa reușită a venit chiar în Conference League, în remiza cu BK Hacken, scor 2-2, din faza grupelor.