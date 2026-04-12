Vedat Muriqi a semnat o dublă pe finalul primei reprize (minutele 36 și 40), iar Virgili a stabilit scorul final în actul secund (minutul 65).

Inigo Perez ar sacrifica o calificare în semifinalele Conference League pentru menținerea în La Liga

Inigo Perez a reacționat după eșecul devastator suferit de Rayo Vallecano, care a adus echipa lui Rațiu pe locul 13, la doar trei puncte de locurile retrogradabile.

Antrenorul a declarat că înfrângerea a fost cauzată de oboseala acumulată în ultima perioadă. Întrebat dacă ar sacrifica o eventuală calificare în semifinalele Conference League în schimbul menținerii în La Liga, Perez a transmis că ar ”semna” dacă acest lucru ar fi posibil. În tur, Rayo Vallecano s-a impus cu scorul de 3-0.

”Nu trebuie să ne amăgim, trebuie să separăm ceea ce s-a întâmplat joi de ceea ce s-a întâmplat astăzi. Când lucrurile au mers bine pentru noi, am profitat de acest lucru, ne avantajează să jucăm constant. Dar când lucrurile merg prost, ca astăzi, când am fost dominați, nu putem folosi asta în avantajul nostru. Trebuie să fim maturi, dacă ne amăgim acum, s-ar putea să nu mai avem spațiu de manevră.

Trebuie să întoarcem pagina, dar după ce o citim, să învățăm și să corectăm, o vom face. Astăzi avem o pagină dificil de acceptat, dar dacă este ceva care ne caracterizează, este faptul că am fost uniți, este singura cale care ne-a adus succes până acum.

Nu știu dacă poți garanta că, pierzând meciul de joi, vom rămâne în prima ligă. Dacă asta ar fi situația, aș semna. Menținerea în prima ligă este esența noastră, dar cum nu știm, să vedem ce avem la cină în seara asta și vom vedea ce se va întâmpla joi.

Probabil că antrenorul a greșit astăzi. Când eram conduși, am observat prea multă încărcătură emoțională. De obicei au un limbaj corporal bun, dar astăzi a fost prea multă presiune, poate pentru că nu ne-am găsit niciodată ritmul”, a spus Inigo Perez după meci.