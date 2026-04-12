Mallorca - Rayo Vallecano, duel contând pentru etapa a 31-a din La Liga, s-a terminat cu victoria gazdelor fără drept de apel: 3-0!

Andrei Rațiu, integralist în Mallorca - Rayo Vallecano 3-0

Andrei Rațiu a fost integralist în umilința suferită de echipa sa. Fundașul dreapta al naționalei României a primit pentru evoluția sa nota 6.2, din partea portalului SofaScore.

În viziunea sursei citate, Rațiu a fost al treilea cel mai slab jucător de pe teren. Atacantul Randy Nteka (6.1) și stoperul Mendy (5.8), ambii coechipierii românului, sunt singurii care au primit note mai mici.

Meci dezamăgitor pentru Rațiu

Evoluția lui Andrei Rațiu este mult sub media a ceea ce a arătat în sezonul curent, în care are statutul de titular incontestabil la Rayo Vallecano în toate competițiile.

În total, „Sonic” a atins mingea de 91 de ori și a pierdut posesia în 19 rânduri. Rațiu a câștigat doar opt dueluri din 13 la sol și niciunul aerian din două. În plus, fundașul dreapta a încasat cartonașul galben în minutul 65 pentru un fault.