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Răzvan Lucescu este foarte aproape să semneze cu formația din Qatar Al-Sadd, după ce și-a încheiat al doilea mandat la PAOK Salonic.

Ofertă greu de refuzat pentru Răzvan Lucescu

Al-Sadd îi oferă fostului selecționer al României un salariu anual de 4.000.000 de dolari, aproximativ 3.500.000 de euro, la care se pot adăuga bonusuri de performanță.

Răzvan Lucescu își dorește un contract pe trei ani, în timp ce Al-Sadd i-a propus un angajament pe doi ani, conform trumedia.ro.

Totuși, negocierile se află într-un stadiu avansat și există șanse foarte mari ca cele două părți să ajungă la un acord.

Răzvan Lucescu ar deveni astfel înlocuitorul lui Roberto Mancini, selecționerul care a cucerit EURO 2020 cu Italia.

PAOK a anunțat despărțirea de Răzvan Lucescu

Aventura lui Răzvan Lucescu pe banca celor de la PAOK Salonic a ajuns la final. Deși antrenorul român mai avea contract până în vara anului 2027, conducerea clubului a decis să încheie colaborarea.

După mai multe informații apărute în presa din Grecia în ultimele ore, confirmarea oficială a venit în cursul zilei de vineri, 19 iunie.

Clubul din Salonic a publicat un mesaj scurt pe rețelele sociale prin care a confirmat plecarea tehnicianului român.

Răzvan Lucescu lasă în urmă una dintre cele mai importante perioade din istoria recentă a clubului.

În cele două mandate petrecute la PAOK, românul a cucerit două titluri de campion al Greciei și două Cupe ale Greciei.

Primul său mandat s-a desfășurat între 2017 și 2019, iar al doilea a început în vara anului 2021.

Marino Pusic, favorit să îi ia locul

După cum Sport.ro v-a prezentat aici, principalul favorit pentru preluarea băncii tehnice este Marino Pusic. Tehnicianul s-a despărțit recent de Al-Jazira și ar avea deja un acord verbal cu oficialii lui PAOK.

De-a lungul carierei, Răzvan Lucescu le-a pregătit pe FC Brașov, Rapid, naționala României, El-Jaish, Petrolul, Skoda Xanthi, Al-Hilal și PAOK Salonic.