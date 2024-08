Transfer de senzație în Premier League: 75.000.000€ 

Echipa antrenată de Ange Postecoglou a pus ochii pe Dominic Solanke (26 de ani) de la Bournemouth, atacant care a avut cifre impresionante în sezonul precedent.

Despre transferul lui Solanke s-a vorbit foarte mult în ultima vreme în presa britanică, iar în cele din urmă londonezii au reușit să-i convingă pe cei de la Bournemouth să renunțe la golgheterul lor din sezonul precedent.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Dominic Solanke va ajunge la Tottenham pentru o sumă impresionantă, de 75 de milioane de euro. Această sumă va reprezenta un record atât pentru cei de la Bournemouth, cât și pentru Tottenham.

Cele două părți s-au înțeles în privința unui contract valabil până în 2030 și este de așteptat ca în următoarea perioadă să apară și anunțul oficial al transferului.

???? Done Deal! Dominic #Solanke to #Tottenham from #Bournemouth for €75M. Contract until 2030. #transfers #THFC