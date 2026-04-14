Potrivit informațiilor apărute în presa iberică, Real Madrid pregătește o serie de mutări importante pentru sezonul viitor. Conducerea echipei caută soluții pentru linia de fund, în contextul în care viitorul veteranilor David Alaba și Dani Carvajal rămâne incert. În timp ce căpitanul spaniol, ajuns la 34 de ani, ar putea alege Arabia Saudită sau Qatar la finalul stagiunii, poziția de fundaș dreapta generează cele mai mari discuții.

Deși Trent Alexander-Arnold este văzut drept o opțiune clară pentru madrileni, analiștii pun la îndoială capacitatea sa de a se apăra eficient la un nivel atât de înalt.

Rațiu, preferat în dauna vedetei engleze

Fostul fotbalist spaniol Hipolito „Poli” Rincon a intervenit în această dezbatere la postul de radio Cadena COPE. Acesta a transmis că internaționalul român Andrei Rațiu reprezintă o variantă mult mai sigură pentru flancul drept, comparativ cu jucătorul englez.

„În fiecare zi îmi place tot mai mult Rațiu, mi se pare un fundaș lateral extraordinar. Nu știu cum de nu este la o echipă mai mare. L-aș da la schimb chiar acum, om pe om, pentru Alexander-Arnold, ba chiar aș și plăti”, a spus fostul jucător.

Rincon susține că Real Madrid își asumă riscuri defensive inutile folosindu-l pe englez și a propus numele lui Rațiu drept o alternativă solidă. Ambii fundași dreapta au aceeași vârstă și urmează să împlinească 29 de ani în lunile următoare.

Până la o eventuală mutare, Alexander-Arnold urmează să fie testat serios pe plan defensiv în meciul cu Bayern Munchen din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, programat pe 15 aprilie pe Allianz Arena. Englezul va fi titular în partida în care spaniolii încearcă să întoarcă scorul de 1-2 înregistrat în manșa tur.