NEWS ALERT Nu e glumă! Clauză „anti-beție” pentru un fotbalist din SuperLiga

Nu e glumă! Clauză „anti-beție” pentru un fotbalist din SuperLiga Superliga
SPORT.RO
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O echipă din Superliga și-a luat măsuri de siguranță după transferul realizat în perioada actuală de mercato.

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alejandro branPetrolul Ploiesticlauza anti betie
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Petrolul Ploiești a introdus o clauză specială în contractul unuia dintre transferurile realizate în această vară. 

Este vorba despre Alejandro Bran, mijlocașul din Costa Rica care a semnat pe 12 iunie un angajament valabil pentru următoarele două sezoane.

Clauză anti-beție pentru un Alejandro Bran

Potrivit Observatorului Prahovean, conducerea „lupilor galbeni” a inclus în contract o clauză care permite rezilierea unilaterală a înțelegerii dacă fotbalistul aduce prejudicii de imagine clubului prin comportamentul său.

Decizia vine după ce în urmă cu puțin timp, mijlocașul și alți doi fotbaliști au fost implicați într-o altercație în San Jose, iar mai mulți indivizi au tras focuri de armă asupra mașinii în care se aflau.

În urma incidentului, Alejandro Bran a fost exclus din lotul echipei naționale și suspendat de clubul său, LD Alajuelense. La scurt timp, cele două părți au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului.

În vârstă de 25 de ani, Bran este internațional costarican, cu 25 de selecții la prima reprezentativă. De-a lungul carierei a evoluat pentru Minnesota United FC în MLS și pentru Burton Albion FC în Anglia.

Cu naționala statului Costa Rica a participat și la Copa America 2024, unde a evoluat inclusiv împotriva Braziliei și Paraguayului.

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