Petrolul Ploiești a introdus o clauză specială în contractul unuia dintre transferurile realizate în această vară.

Este vorba despre Alejandro Bran, mijlocașul din Costa Rica care a semnat pe 12 iunie un angajament valabil pentru următoarele două sezoane.

Clauză anti-beție pentru un Alejandro Bran

Potrivit Observatorului Prahovean, conducerea „lupilor galbeni” a inclus în contract o clauză care permite rezilierea unilaterală a înțelegerii dacă fotbalistul aduce prejudicii de imagine clubului prin comportamentul său.

Decizia vine după ce în urmă cu puțin timp, mijlocașul și alți doi fotbaliști au fost implicați într-o altercație în San Jose, iar mai mulți indivizi au tras focuri de armă asupra mașinii în care se aflau.