LIVE TEXT Crystal Palace - Rayo Vallecano, cu românul Andrei Rațiu în finala Conference League, de la 22:00!

Crystal Palace - Rayo Vallecano, cu românul Andrei Rațiu în finala Conference League, de la 22:00! Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ultimul act din a treia competiție continentală inter-cluburi se joacă pe RB Arena din Leipzig.

TAGS:
Andrei RatiuCrystal Palace - Rayo Vallecanofinala conference leagueOliver Glasnerismaila sarrInigo Perez
Din articol

Crystal Palace - Rayo Vallecano

Crystal Palace şi Rayo Vallecano, cu fundaşul român Andrei Raţiu probabil titular, se întâlnesc miercuri, de la ora 22:00, în finala Conference League la fotbal, pe RB Arena din Leipzig, indică UEFA.com.

Confruntarea de la Leipzig este prima finală majoră la nivel european pentru cele două cluburi, la doar al doilea lor sezon în competiţiile europene.

Ismaila Sarr este golgheterul Conference League

Înaintea acestui sezon, Crystal Palace mai jucase în Europa în ediţia din 1998 a fostei competiţii Cupa Intertoto, iar Rayo Vallecano s-a oprit în sferturile de finală ale Cupei UEFA, în sezonul 2000/2001, când a fost învinsă de rivala din campionat Alaves.

Clubul din sudul Londrei a reuşit un lucru extraordinar sub mandatul lui Oliver Glasner, care a condus-o pe Crystal Palace către primul său trofeu de Cupa Angliei în sezonul 2024/2025, iar acum joacă prima sa finală continentală, dar care va fi şi ultimul meci pentru antrenorul austriac.

Glasner a mai avut o finală europeană în cariera sa, în 18 mai 2022, la Sevilla, pe Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, echipa sa, Eintracht Frankfurt, învingând-o pe Glasgow Rangers în finala Europa League.

''Vulturii'' au în componenţă cel mai bun marcator al competiţiei, senegalezul Ismaila Sarr, cu nouă goluri, însă formaţia din Premier League nu se aşteaptă la un meci uşor cu gruparea din La Liga.

Clubul din cartierul madrilen Vallecas are un spirit efervescent, ca şi echipa condusă în acest sezon de antrenorul Inigo Perez.

Fostul mijlocaş al lui Athletic Bilbao a creat o echipă care a marcat goluri cu orice compartiment.

Atacantul brazilian Alemao a reuşit patru goluri de la începutul fazei ligii, iar Alvaro Garcia şi Isi Palazon au marcat de asemenea câte trei goluri fiecare.

Similar echipei Crystal Palace, acesta va fi primul meci în Germania pentru Rayo Vallecano.

În ultimele meciuri din campionatele lor, fiecare a înregistrat rezultate diferite, Crystal Palace a pierdut acasă cu noua campioană Arsenal Londra, 1-2, şi a terminat pe locul 15 în Premier League, iar echipa din La Liga a câştigat, cu 2-1, în deplasarea de la Alaves, terminând sezonul pe locul 8 în clasament.

O veste bună și o veste rea pentru Rayo Vallecano

Potrivit site-ului UEFA, principala îngrijorare a echipei madrilene este starea jucătorului Ilias Akhomach, care s-a ales cu o accidentare înaintea returului semifinalei cu echipa franceză Strasbourg.

În schimb, vestea bună pentru Inigo Perez este revenirea lui Alvaro Garcia, al doilea cel mai bun marcator al lui Rayo în Conference League.

Probleme de efectiv la Crystal Palace

La Crystal Palace, fundaşul Chris Richards are şanse egale 50-50% de a juca, după ce şi-a rupt ligamentele la gleznă, iar antrenorul austriac speră să primească veşti bune de la stafful medical în ceea ce-l priveşte pe Adam Wharton, după ce mijlocaşul a fost înlocuit în meciul din campionat cu Arsenal după o accidentare suferită la gleznă. 

''Din fericire, nu este foarte grav şi este disponibil pentru meciul de miercuri'', a spus antrenorul lui Crystal Palace.

Câștigătoarea finalei Conference League va juca în Europa League în viitorul sezon

Trofeul UEFA Conference League are 57,5 cm înălţime şi o greutate de 11 kg.

Stadionul din Leipzig, care găzduieşte meciurile echipei din Bundesliga, a mai organizat anterior patru meciuri la EURO 2024 şi meciuri la Cupa Mondială 2006.

Câştigătoarea Conference League va avea asigurată prezenţa în următorul sezon de Europa League, în cazul în care nu s-a calificat deja de pe locurile eligibile din campionatul intern.

Următoarea ediţie a finalei UEFA Conference League va fi găzduită de Arena Beşiktaş Park, din Istanbul.

Echipele probabile: Andrei Rațiu, dat titular

Echipele probabile, potrivit site-ului UEFA:

Crystal Palace: Dean Henderson - Clyne, Lacroix, Canvot - Daniel Munoz, Wharton, Kamada, Tyrick Mitchell - Ismaila Sarr, Pino - Mateta

Rayo Vallecano: Batalla - Raţiu, Lejeune, Pathe Ciss, Chavarria - Oscar Valentín, Unai Lopez, Isi Palazon, Alvaro Garcia, De Frutos - Alemao.

Brigadă italiană, cu Maurizio Mariani la centru

Italianul Maurizio Mariani va arbitra finala Conference League. Maurizio Mariani are 44 de ani şi este arbitru internaţional din 2019. Italianul va conduce în premieră o finală de cupă europeană, după ce a fost al patrulea oficial la finala Europa League de anul trecut. În acest sezon el a arbitrat şapte meciuri în Liga Campionilor şi unul în Europa League.

La finală, arbitrii asistenţi vor fi italienii Daniele Bindoni şi Alberto Tegoni. Al patrulea oficial şi arbitru de rezervă vor fi doi suedezi, Glenn Nyberg, respectiv Mahbod Beigi. 

În camera VAR se vor afla italienii Marco Di Bello (arbitru video), Daniele Chiffi (arbitru asistent video) şi croatul Ivan Bebek (suport VAR), informează Agerpres.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce s-a întâmplat cu Ferrari după ce a lansat primul model complet electric, Luce
Ce s-a întâmplat cu Ferrari după ce a lansat primul model complet electric, Luce
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din România spaimă pentru FCSB, impecabil în șocul din finala Sporting Lisabona - Torreense 1-2! ”De nota 10”
Fotbalistul din România spaimă pentru FCSB, impecabil în șocul din finala Sporting Lisabona - Torreense 1-2! ”De nota 10”
ULTIMELE STIRI
Florin Prunea face praf un președinte din Superligă: ”Cine îți permite, mă, să vorbești?”
Florin Prunea face praf un președinte din Superligă: ”Cine îți permite, mă, să vorbești?”
Campioana en-titre de la Roland Garros, implicată într-un accident de mașină: starea jucătoarei
Campioana en-titre de la Roland Garros, implicată într-un accident de mașină: starea jucătoarei
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
Ionuț Chirilă despre Universitatea Craiova: ”Nimeni nu merita titlul, au luat 4 de la Farul, echipă la retrogradare!”
Ionuț Chirilă despre Universitatea Craiova: ”Nimeni nu merita titlul, au luat 4 de la Farul, echipă la retrogradare!”
Kasper Schmeichel se retrage din fotbal: ”Voi putea să-mi cresc copiii?”
Kasper Schmeichel se retrage din fotbal: ”Voi putea să-mi cresc copiii?”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A venit anunțul în cazul lui Dennis Politic: "Patru ani de contract"

A venit anunțul în cazul lui Dennis Politic: "Patru ani de contract"

Mirel Rădoi, fericit ca un copil! Cum arată noul său bolid de peste 300.000 de euro

Mirel Rădoi, fericit ca un copil! Cum arată noul său bolid de peste 300.000 de euro

E gata să schimbe echipa din sezonul următor: ”Sunt discuții avansate”

E gata să schimbe echipa din sezonul următor: ”Sunt discuții avansate”

Un club din străinătate ar face orice să transfere un titular de la FCSB, dar întâmpină o problemă: ”Oricât ne-am dori”

Un club din străinătate ar face orice să transfere un titular de la FCSB, dar întâmpină o problemă: ”Oricât ne-am dori”

Pancu anunță primele 4 mutări de la Rapid! Cum ar putea arăta noul sistem

Pancu anunță primele 4 mutări de la Rapid! Cum ar putea arăta noul sistem

Răzvan Lucescu, după performanța incredibilă a lui Cristi Chivu la Inter: „Nu vreau să fie ipocrizie”

Răzvan Lucescu, după performanța incredibilă a lui Cristi Chivu la Inter: „Nu vreau să fie ipocrizie”



Recomandarile redactiei
Florin Prunea face praf un președinte din Superligă: ”Cine îți permite, mă, să vorbești?”
Florin Prunea face praf un președinte din Superligă: ”Cine îți permite, mă, să vorbești?”
Ionuț Chirilă despre Universitatea Craiova: ”Nimeni nu merita titlul, au luat 4 de la Farul, echipă la retrogradare!”
Ionuț Chirilă despre Universitatea Craiova: ”Nimeni nu merita titlul, au luat 4 de la Farul, echipă la retrogradare!”
Campioana en-titre de la Roland Garros, implicată într-un accident de mașină: starea jucătoarei
Campioana en-titre de la Roland Garros, implicată într-un accident de mașină: starea jucătoarei
Două stadioane uriașe se bat pentru organizarea finalei Champions League din 2029
Două stadioane uriașe se bat pentru organizarea finalei Champions League din 2029
Adversara excentrică a Soranei Cîrstea din turul doi la Roland Garros: „Parcă sunt un copil bolnav din Epoca victoriană”
Adversara excentrică a Soranei Cîrstea din turul doi la Roland Garros: „Parcă sunt un copil bolnav din Epoca victoriană”
Alte subiecte de interes
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
James Rodriguez, coleg cu Andrei Rațiu? Ce scrie Marca despre transferul columbianului
James Rodriguez, coleg cu Andrei Rațiu? Ce scrie Marca despre transferul columbianului
Recordul vechi de 60 de ani al lui Bobby Moore rămâne în picioare și după finala câștigată de Chelsea!
Recordul vechi de 60 de ani al lui Bobby Moore rămâne în picioare și după finala câștigată de Chelsea!
Betis Sevilla - Chelsea, finala Conference League (22:00). Echipe probabile + Ponturi pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Betis Sevilla - Chelsea, finala Conference League (22:00). Echipe probabile + Ponturi pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Demis de la Tottenham, Thomas Frank poate ajunge la alt club din Premier League
Demis de la Tottenham, Thomas Frank poate ajunge la alt club din Premier League
Dublă lovitură pentru Crystal Palace! Antrenorul și căpitanul și-au anunțat plecarea în aceeași zi
Dublă lovitură pentru Crystal Palace! Antrenorul și căpitanul și-au anunțat plecarea în aceeași zi
CITESTE SI
Calcule. Cât vor câștiga polițiștii și magistrații după noua lege a salarizării. Suma în funcție de grad

stirileprotv Calcule. Cât vor câștiga polițiștii și magistrații după noua lege a salarizării. Suma în funcție de grad

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Cui dă statul român peste 560.000 de dolari lunar pentru a păstra buna relație cu SUA. Firma care îi va încasa

stirileprotv Cui dă statul român peste 560.000 de dolari lunar pentru a păstra buna relație cu SUA. Firma care îi va încasa

FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro

stirileprotv FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!