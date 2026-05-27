Crystal Palace şi Rayo Vallecano, cu fundaşul român Andrei Raţiu probabil titular, se întâlnesc miercuri, de la ora 22:00, în finala Conference League la fotbal, pe RB Arena din Leipzig, indică UEFA.com.

Confruntarea de la Leipzig este prima finală majoră la nivel european pentru cele două cluburi, la doar al doilea lor sezon în competiţiile europene.

Ismaila Sarr este golgheterul Conference League

Înaintea acestui sezon, Crystal Palace mai jucase în Europa în ediţia din 1998 a fostei competiţii Cupa Intertoto, iar Rayo Vallecano s-a oprit în sferturile de finală ale Cupei UEFA, în sezonul 2000/2001, când a fost învinsă de rivala din campionat Alaves.

Clubul din sudul Londrei a reuşit un lucru extraordinar sub mandatul lui Oliver Glasner, care a condus-o pe Crystal Palace către primul său trofeu de Cupa Angliei în sezonul 2024/2025, iar acum joacă prima sa finală continentală, dar care va fi şi ultimul meci pentru antrenorul austriac.

Glasner a mai avut o finală europeană în cariera sa, în 18 mai 2022, la Sevilla, pe Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, echipa sa, Eintracht Frankfurt, învingând-o pe Glasgow Rangers în finala Europa League.

''Vulturii'' au în componenţă cel mai bun marcator al competiţiei, senegalezul Ismaila Sarr, cu nouă goluri, însă formaţia din Premier League nu se aşteaptă la un meci uşor cu gruparea din La Liga.

Clubul din cartierul madrilen Vallecas are un spirit efervescent, ca şi echipa condusă în acest sezon de antrenorul Inigo Perez.

Fostul mijlocaş al lui Athletic Bilbao a creat o echipă care a marcat goluri cu orice compartiment.

Atacantul brazilian Alemao a reuşit patru goluri de la începutul fazei ligii, iar Alvaro Garcia şi Isi Palazon au marcat de asemenea câte trei goluri fiecare.

Similar echipei Crystal Palace, acesta va fi primul meci în Germania pentru Rayo Vallecano.

În ultimele meciuri din campionatele lor, fiecare a înregistrat rezultate diferite, Crystal Palace a pierdut acasă cu noua campioană Arsenal Londra, 1-2, şi a terminat pe locul 15 în Premier League, iar echipa din La Liga a câştigat, cu 2-1, în deplasarea de la Alaves, terminând sezonul pe locul 8 în clasament.

O veste bună și o veste rea pentru Rayo Vallecano

Potrivit site-ului UEFA, principala îngrijorare a echipei madrilene este starea jucătorului Ilias Akhomach, care s-a ales cu o accidentare înaintea returului semifinalei cu echipa franceză Strasbourg.

În schimb, vestea bună pentru Inigo Perez este revenirea lui Alvaro Garcia, al doilea cel mai bun marcator al lui Rayo în Conference League.

Probleme de efectiv la Crystal Palace

La Crystal Palace, fundaşul Chris Richards are şanse egale 50-50% de a juca, după ce şi-a rupt ligamentele la gleznă, iar antrenorul austriac speră să primească veşti bune de la stafful medical în ceea ce-l priveşte pe Adam Wharton, după ce mijlocaşul a fost înlocuit în meciul din campionat cu Arsenal după o accidentare suferită la gleznă.

''Din fericire, nu este foarte grav şi este disponibil pentru meciul de miercuri'', a spus antrenorul lui Crystal Palace.

Câștigătoarea finalei Conference League va juca în Europa League în viitorul sezon

Trofeul UEFA Conference League are 57,5 cm înălţime şi o greutate de 11 kg.

Stadionul din Leipzig, care găzduieşte meciurile echipei din Bundesliga, a mai organizat anterior patru meciuri la EURO 2024 şi meciuri la Cupa Mondială 2006.

Câştigătoarea Conference League va avea asigurată prezenţa în următorul sezon de Europa League, în cazul în care nu s-a calificat deja de pe locurile eligibile din campionatul intern.

Următoarea ediţie a finalei UEFA Conference League va fi găzduită de Arena Beşiktaş Park, din Istanbul.

Echipele probabile: Andrei Rațiu, dat titular

Echipele probabile, potrivit site-ului UEFA:

Crystal Palace: Dean Henderson - Clyne, Lacroix, Canvot - Daniel Munoz, Wharton, Kamada, Tyrick Mitchell - Ismaila Sarr, Pino - Mateta

Rayo Vallecano: Batalla - Raţiu, Lejeune, Pathe Ciss, Chavarria - Oscar Valentín, Unai Lopez, Isi Palazon, Alvaro Garcia, De Frutos - Alemao.

Brigadă italiană, cu Maurizio Mariani la centru

Italianul Maurizio Mariani va arbitra finala Conference League. Maurizio Mariani are 44 de ani şi este arbitru internaţional din 2019. Italianul va conduce în premieră o finală de cupă europeană, după ce a fost al patrulea oficial la finala Europa League de anul trecut. În acest sezon el a arbitrat şapte meciuri în Liga Campionilor şi unul în Europa League.

La finală, arbitrii asistenţi vor fi italienii Daniele Bindoni şi Alberto Tegoni. Al patrulea oficial şi arbitru de rezervă vor fi doi suedezi, Glenn Nyberg, respectiv Mahbod Beigi.

În camera VAR se vor afla italienii Marco Di Bello (arbitru video), Daniele Chiffi (arbitru asistent video) şi croatul Ivan Bebek (suport VAR), informează Agerpres.