OUT! PSG se desparte de cel mai scump portar francez

Lucas Chevalier ar putea pleca de la Paris Saint-Germain la numai un an după transferul de 40 de milioane de euro de la Lille.
Portarul francez și-a pierdut locul de titular în fața lui Matvey Safonov și este nemulțumit de rolul primit în echipa pariziană.
Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, goalkeeperul în vârstă de 24 de ani poate fi cedat în această vară. Un intermediar l-ar fi propus deja mai multor cluburi din Serie A și Premier League.
Lucas Chevalier, nemulțumit la PSG
Chevalier a ajuns la Paris în august 2025 și a devenit cel mai scump portar francez din istorie. PSG a plătit 40 de milioane de euro pentru transferul său de la Lille, iar fotbalistul a semnat un contract valabil până în vara anului 2030.
Chevalier a bifat 26 de apariții pentru PSG în toate competițiile, a primit 28 de goluri și a încheiat zece partide fără să fie învins.
Juventus, Fenerbahce, Beșiktaș și Rennes au fost asociate în ultimele săptămâni cu un posibil transfer al internaționalului francez. PSG nu ar exclude o despărțire, chiar dacă portarul mai are patru ani de contract.
Chevalier s-a format la academia lui Lille și a fost împrumutat la Valenciennes înainte să devină titularul formației din Ligue 1. A strâns 127 de meciuri pentru Lille, cu 44 de partide fără gol primit.
În sezonul 2024-2025, acesta a fost desemnat cel mai bun portar din campionatul Franței. După transferul la PSG, Chevalier a câștigat titlul, Liga Campionilor, Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală.