OUT! PSG se desparte de cel mai scump portar francez

Lucas Chevalier ar putea pleca de la Paris Saint-Germain la numai un an după transferul de 40 de milioane de euro de la Lille.

Portarul francez și-a pierdut locul de titular în fața lui Matvey Safonov și este nemulțumit de rolul primit în echipa pariziană.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, goalkeeperul în vârstă de 24 de ani poate fi cedat în această vară. Un intermediar l-ar fi propus deja mai multor cluburi din Serie A și Premier League.

Lucas Chevalier, nemulțumit la PSG

Chevalier a ajuns la Paris în august 2025 și a devenit cel mai scump portar francez din istorie. PSG a plătit 40 de milioane de euro pentru transferul său de la Lille, iar fotbalistul a semnat un contract valabil până în vara anului 2030.