PSG și-a găsit portar! Campioana Europei, transfer important, pentru 35 de milioane de euro. Ligue 1, EXCLUSIV pe VOYO

Campioană a Europei, PSG țintește achiziții și după Cupa Mondială 2026.

PSG pregătește sezonul următor de Ligue 1 (LIVE pe VOYO) și Liga Campionilor, când vrea să aibă din nou succes și să fie, pentru a treia oară la rând, cea mai bună echipă din Europa.

Acum, după ce Cupa Mondială 2026 a luat sfârșit, gruparea pariziană este pe cale să mai facă alte câteva mutări, achiziții, care să întărească lotul. Printre ele, și portarul Zion Suzuki, în vârstă de 23 de ani, legitimat în Serie A, la Parma.

PSG, interesată de Zion Suzuki

Reamintind, Suzuki a fost portarul pe care Cristi Chivu l-a avut sub comandă la Parma, înainte ca antrenorul român să facă trecerea la Inter Milano. În aceste zile, presa din Italia anunță că Paris Saint-Germain îl urmărește atent pe internaționalul japonez și este pregătită să facă o ofertă în această vară.

Parma este dispusă să renunțe la goalkeeper pentru aproximativ 35 de milioane de euro, deși acesta mai are contract până în 2030. În plus, Suzuki a confirmat și la Cupa Mondială, unde a ajuns cu Japonia până în 16-imile de finală.

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Deși a ratat mai multe meciuri din cauza unei accidentări la mână, portarul a bifat 22 de apariții pentru Parma și a păstrat poarta intactă de șase ori în sezonul precedent.

Pe lângă PSG, de serviciile sale s-au interesat și Aston Villa, aflată în căutarea unui înlocuitor pentru Emiliano Martinez, dar și Leeds United.

În întreaga carieră, Zion Suzuki a strâns 120 de meciuri la nivel de club, dintre care 57 în Serie A, competiție în care a reușit 12 partide fără gol primit. În acest moment, cota sa de piață se ridică la 30 de milioane de euro.