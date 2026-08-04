Cotat la 60 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Cody Gakpo a bifat 180 de apariții în toate competițiile la Liverpool, și-a trecut în cont 50 de goluri și a oferit, pe deasupra, 23 de pase decisive.

Liverpool a luat decizia în cazul lui Cody Gakpo

”Cormoranii” s-au despărțit în această vară de mai mulți jucător importanți, cum ar fi Mohamed Salah, Ibrahima Konate, Andrew Robertson, Armin Pecsi (împrumutat la TSV Hartberg) sau Rhys William.

Pe lista plecărilor ar putea fi adăugat și Cody Gakpo. 85 de milioane de euro ar costa olandezul cu 54 de selecții la națională și 24 de reușite.

This is Anfield scrie că Tottenham ar fi pus ochii pe Gakpo, la fel ca alte cluburi ale căror nume nu au fost dezvăluite momentan. Totuși, Liverpool, chiar dacă i-a setat prețul, tot e reticentă în ce privește un transfer al olandezului.

Gakpo a fost om de bază pe ”Anfield” în ultimele sezoane, iar Andoni Iraola, noul antrenor al lui Liverpool, încă nu a apucat să lucreze cu el și să-și formeze o opinie.

Olandezul a fost absent de la ultimele meciuri amicale la Liverpool, fiind în vacanță după turneul din SUA, Mexic și Canada la care a participat alături de naționala sa.

Rămâne ce se va întâmpla cu Gakpo, care a fost adus de Liverpool în iarna lui 2023 de la PSV Eindhoven pentru 42 de milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la 60 de milioane.