Mohamed Salah, salariu de 17.000.000€: ce se întâmplă cu transferul fostului star de la Liverpool

Starul egiptean a părăsit-o pe Liverpool după nouă ani petrecuți la formația de pe „Anfield”. Cele două părți au convenit încetarea contractului care mai era valabil până în vara anului 2027.

Mohamed Salah a avut mai multe oferte în această vară, dar nu a ajuns la un acord până în acest moment.

Președintele lui Trabzonspor surprinde: „Bineînțeles că ne-am dori asta”

Fostul star al lui Liverpool a fost foarte aproape să devină jucătorul lui Beșiktaș, dar cele două părți nu au ajuns în cele din urmă la un acord.

Trabzonspor a profitat de această șansă și i-a pus pe masă lui Salah un salariu 17 milioane de euro pe an, mult mai mult față de cele 10 milioane oferite de Beșiktaș, conform jurnalistului turc Yagiz Sabuncuoglu.

Cu toate acestea, președintele lui Trabzonspor a vorbit despre posibilitatea ca Salah să semneze cu formația din Turcia și a dezmințit informațiile conform cărora starul egiptean urmează se semneze.

„Se vorbește mult, dar nu există niciun acord cu Mohamed Salah.” a declarat Dogan pentru A Spor. „Nu există nicio înțelegere ca el să vină la Trabzonspor mâine. Dacă ar fi existat un astfel de plan, am fi informat presa și suporterii.

Cine dintre noi nu și-ar dori să semneze cu un jucător de calibrul lui Mohamed Salah? Bineînțeles că ne-am dori asta, dar adevărul este că în acest moment nu există niciun acord.

Nu vreau să vorbesc despre acest subiect.”.