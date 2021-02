Tom Brady i-a DISTRUS pe Chiefs in cel mai asteptat eveniment al ANULUI si a intrat in ISTORIE! Buccaneers, victorie IMENSA la Super Bowl

Tampa Bay Buccaneers s-a impus in fata campioanei en-titre Kansas City Chiefs, 31-9!

Cel mai asteptat eveniment sportiv al anului din SUA nu a dezamagit nici de aceasta data! Tampa Bay Buccaneers si-a adjudecat un nou trofeu "Vince Lombardi" dupa mai bine de 19 ani!

Tom Brady a fost din nou protagonistul meciului, in primul sau an la Buccaneers, si a demonstrat inca o data de ce este considerat cel mai bun quaterback din istorie. Cu 3 pase decisive in meciul cu Chiefs, Brady a castigat cel de-al saptelea titlu si este jucatorul care detine cele mai multe Super Bowl-uri.

Brady a intrat in istorie cu victoria obtinuta alaturi de Buccaneers, devenind primul quarterback din istorie care castiga Super Bowl in trei decenii diferite!

De cealalta parte, Patrick Mahomes, jucatorul care avea toata atentia publicului datorita prestatiilor extrem de bune, nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor. Tanarul quarterback a facut unul dintre cele mai slabe meciuri ale carierei sale.

In finala de pe Raymond James Stadium, Tom Brady a fost numit MVP-ul meciului, fiind pentru a cincea oara cand primeste acest premiu.

Finala a fost una cu adevarat exploziva, iar punctul culminant a fost momentul in care un fan a patruns pe teren. Acesta le-a dat de furca oamenilor de la pauza, care au alergat aproape jumatate de teren ca sa il poata prinde.

Rules of attending the Super Bowl 1. DON'T run on the field 2. DON'T run on the field in the middle a damn pandemic pic.twitter.com/6olBCICX8z — SB Nation (@SBNation) February 8, 2021