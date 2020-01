(P) Tot ce trebuie să știi despre Super Bowl (LIV) - Ediția a 54-a a finalei din NFL

Kansas City Chiefs și San Francisco 49ers se întâlnesc în cea de-a 54-a ediție a Super Bowl, pe Hard Rock Stadium din Miami Gardens (Florida), pe 3 februarie, de la ora 01:30 (ora României).

Kansas City Chiefs și San Francisco 49ers se întâlnesc în cea de-a 54-a ediție a Super Bowl, pe Hard Rock Stadium din Miami Gardens (Florida), pe 3 februarie, de la ora 01:30 (ora României). Specialiștii caracterizează meciul simplu și la obiect: confruntarea dintre un atac de neoprit și o apărare impenetrabilă.

Calificată în finală după 50 de ani, Kansas City este ușor favorită, potrivit cotelor fixate de bookmakeri. Singurul titlu din palmaresul „Șefilor” a fost obținut în ediția a 4-a. De altfel, City a ales să poarte exact același echipament ca acum cincizeci de ani: tricouri roșii și pantaloni albi.

Vedeta echipei din Kansas este quaterback-ul Patrick Mahomes, MVP-ul ligii anul trecut, care a reușit 75 de pase pentru touchdown și pase de 9,238 de yarzi în primele 30 de meciuri din carieră. Dacă câștiga trofeul, el va intra într-o galerie selectă a sportivilor care au cucerit trofeul înainte să împlinească 25 de ani, alături de Tom Brady și Ben Roethlisberger.

De partea cealaltă, „49ers” are cinci titluri la activ, fiind a treia cea mai de succes echipă din National Football League. „Fotbalul american este un joc nebunesc. Nu mai vorbim de o serie de șapte meciuri, deci nu câștigă de fiecare dată cea mai bună echipă. Câștigă echipa care este în formă în acea seară”, a declarat Jimmy Garoppolo, unul dintre vedetele echipei.

Ambii antrenori, Andy Reid (Chiefs) și Kyle Shanahan (49ers), au mai avut experiențe în Super Bowl. Reid a fost învins de Patriots în 2005, când o antrena pe Philadelphia Eagles. Kyle Shanahan este fiul lui Mike Shannan, care a câștigat de două ori trofeul. Kyle era la Atlanta, care a pierdut în fața lui New England, în ediția 51.

Cele mai multe apariții în Super Bowl le are New England Patriots (11), care a câștigat 6 trofee. Tot 6 succese are și Pittsburg Steelers, din 8 participări în ultimul act al competiției.

În pauza meciului din 3 februarie 2020 vor cânta Shakira și Jennifer Lopez. Grandiosul spectacol va fi transmis în 180 de țări, în 25 de limbi. Super Bowl nu este doar unul dintre cele mai urmărite evenimente sportive, ci și evenimentul pe care se plasează cele mai multe pariuri. În acest an se apreciază că 26 de milioane de pariori își vor proba inspirația.

Dacă ai de gând să te numeri printre ei, e bine să știi că specialiștii de peste ocean sunt de părere că:

• Patrick Mahomes va fi MVP-ul partidei;

• Raheem Mostert (49ers) și Damien Williams (Chiefs) au cele mai mari șanse să înscrie primul touchdown;

• Se poate ca cel mai lung touchdown să depășească 45,5 yarzi.

Știi pe ce s-a pariat cel mai mult de la prima ediție SuperBowl încoace? Pe care față a monedei va ieși la tragerea la sorți de dinaintea meciului: cap sau pajură. Cei mai mulți bani s-au mizat pe „cap”.

Operatorii din România au și ei în ofertă confruntarea din Miami. La Superbet, de exemplu, Kansas City are cota 1.90 la victorie, iar San Francisco are cota 2.15.