Show INCENDIAR realizat de Shakira si Jennifer Lopez la Super Bowl! Cum au aparut cele doua cantarete pe scena

Super Bowl LIV a avut loc pe Stadionul Hard Rock din Miami Gardens, Florida.

Kansas City Chiefs si-a adjudecat trofeul NFL de anul acesta invingand cu 31-20 pe San Francisco 49ers, dupa o revenire de senzatie in sfertul patru, castigat cu 21-0. Celebrul show artistic de la pauza meciului a fost si de data aceasta la mare inaltime.

Spectacolul a fost asigurat de Shakira si Jennifer Lopez, intr-un duet care a ridicat toti fanii arenei in picioare. Shakira a fost cea care a deschis seara imbracata sumar intr-o rochie rosie, ea interpretand cele mai cunoscute hituri ale sale. Jennifer Lopez a aparut imediat dupa, dansand la bara intr-o tinuta provocatoare si cantand piese precum "Jenny From the Block", "On The Floor" sau "Waiting to Tonight".

Zeci de dansatori le-au acompaniat pe cele doua, iar spre final, un alt moment epic a avut loc. Fiica lui Jennifer, Emme, a urcat pe scena si a cantat alaturi de mama sa, in timp ce Shakira a cantat la tobe.

The best part of this halftime show is J.Lo singing with her daughter Emme and Shakira ❤️ #SuperBowl pic.twitter.com/epe0c2PJvW — Alyssa Bailey (@alyssabailey) February 3, 2020

Intregul show din pauza Super Bowl: