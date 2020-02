Americanii i-au dat MVP-ul pentru pauza Super Bowl-ului Shakirei! :)

Artista a reusit sa rupa show-ul cu gestul facut in timpul unei piese pe care o interpreta! Shakira i-a innebunit pe fani cu viteza in care si-a miscat limba in fata camerei. Momentul e cel mai viralizat dupa evenimentul anului in sportul american, finala campionatului de fotbal!