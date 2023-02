Quarterback-ul lui Tampa Bay Buccaneers și-a anunțat inițial retragerea anul trecut în februarie, însă s-a răzgândit și a decis să mai joace un an, decizia ducând la divorțul de Gisele Bundchen, nemulțumită de faptul că jucătorul nu a ales să se centreze pe familie, așa cum promisese și a ales, încă o dată cariera.

De această dată, Brady a postat un clip în care și-a anunțat oficial retragerea, iar după spusle lui de această dată e „pe bune”. Tom Brady părăsește astfel NFL-ul considerat ca fiind cel mai mare jucător din toate timpurile datorită performanțelor incredibile reușite în acești ani.

„Bună tuturor, trec direct la subiect. Mă retrag și e pe bune de data asta. Știu că procesul a fost extrem de discutat data trecută, așa că atunci când m-am trezit dimineața m-am gândit să apăs înregistrare și să vă spun vouă prima dată. Nu mă voi lungi. Cred că poți face un singur eseu super emoțional de retragere și mi l-am folosit anul trecut.

Deci, cu adevărat, vă mulțumesc extrem de tare, fiecăruia dintre voi, pentru spriijinul arătat. Familia mea, prietenii, coechipierii, adversarii, aș putea continua, sunt foarte mulți.Vă mulțumesc tuturor pentru că mi-ați permis să îmi trăiesc visul absolut. Nu aș schimba absolut nimic”, se arată în mesajul lui Brady.

