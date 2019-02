SUPER BOWL 2019 | Legenda continua! Brady, campion pentru a sasea oara, la 41 de ani! Patriotii au triumfat in fata a 90.000 de oameni la Atlanta

Echipa New England Patriots a castigat SuperBowl pentru a sasea oara in ultimii 19 ani!

Patriotii au triumfat din nou in cel mai tare eveniment sportiv disputat in America! New England Patriots, cu vedeta Tom Brady ajunsa la 41 de ani, s-a impus in fata celor de la Los Angeles Rams cu 13-3 in finala campionatului nordamerican de fotbal, SuperBowl!

Tom Brady scrie istorie in NFL. El a castigat pentru a sasea oara trofeul, record all time pentru un jucator. El a fost pe teren la toate titlurile castigate de Patrioti in ultimii 19 ani.

Finala de anul acesta a fost una mai putin spectaculoasa pe teren, incheiindu-se 13-3, dar show-ul a fost asigurat in tribunele arenei din Atlanta, unde 90 de mii de oameni au facut spectacol.

90.000 de oameni au incins atmosfera pe Mercedes Benz Stadium, arena de 1.6 miliarde dolari, din Atlanta, in timp ce aproximativ 100.000.000 de americani au urmarit meciul la TV!

Bill Belichick, antrenorul de 66 de ani al lui New England, a stat pe banca pentru a 9-a oara intr-un SuperBowl si a triumfat pentru a 6-a oara, record de asemenea.

Los Angeles Rams erau mari favoriti inaintea finalei la pariuri, data fiind ofensiva puternica, dar la ora meciului lucrurile au stat cu totul altfel. Cu un Tom Brady ajuns la 41 de ani, cu o experienta uriasa, dar si cu o forma inca extraordinara, Patriotii au reusit sa controleze jocul. In primul sfert, Rams au avut posestia pentru doar 3 minute si 13 secunde! La prima pauza, Patriotii au avut 3-0.

Jocul s-a decis pe final, cand, dupa ce Rams au egalat la 3-3, Brady a scos din buzunar o pasa fabuloasa catre Gronkowski, care a pus mingea in terenul de tinta. Gostowski a reusit apoi sa trimita printre buturi pentru 10-3.

Ultimele puncte ale Patriotilor au fost aduse de acelasi Gostowski.

"A fost o seara incredibila! Nu imi vine sa cred ca suntem din nou campioni! Asta nu schimba, insa, nimic! Nu ma retrag" - Tom Brady

Chiar daca Brady a fost favoritul fanilor, MVP-ul partidei a fost declarat Julian Edelman, wide receiver-ul celor de la Patriots, care a facut un meci excelent.