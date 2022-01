Momente incredibile în NFL! Jucătorul suspendat în urmă cu o lună, din cauza certificatului fals, a fost dat afară după ce a plecat de pe teren în timpul meciului

Rezultatul final și desfășurarea meciului au fost eclipsate de gestul neașteptat al lui Antonio Brown, wide reciever-ul lui Buccaneers. Jucătorul a apărut, cel mai probabil, în ultimul său meci din NFL după ce a fost dat afară de la echipă, ca urmare a gestului său controversat.

Totul s-a petrecut în plină desfășurare a celui de-al treilea sfert, când Brown a refuzat să mai joace. Coechipierul său, Mike Evans a încercat să îl liniștească, însă reciever-ul și-a scos echipamentul, pe care l-a lăsat în zona băncii tehnice și a început să plece spre vestiar. Jucătorul și-a aruncat tricoul în public, iar apoi s-a retras pe tunel, fără să mai revină pe terenul de joc.

Jucătorul nu și-a luat rămas bun de la colegi, fiind escortat de poliție până la aeroport, acolo unde a părăsit New York-ul, fără echipa din Florida, însă, anunță Marca. Antrenorul lui Buccaneers, Bruce Arians a anunțat la conferința de presă de la finalul meciului că Brown a fost exclus din echipă.

Tom Brady, quarterback-ul lui Buccaneers și cel mai bun jucător de fotbal american din toate timpurile, a vorbit despre incidentul petrecut în timpul meciului și și-a arătat sprijinul pentru Brown.

„Este o situație dificilă. Cred că toată lumea ar trebui să facă tot posibilul pentru a-l ajuta. Are nevoie de ajutor. Toți ținem la el, ne facem griji pentru el. Vrem să îl vedem în cel mai bun moment al său, și, din nefericire, nu va fi cu echipa noastră”, a spus Brady conform sursei citate.

La începutul lunii decembrie, Antonio Brown a fost sancționat de NFL după ce s-a descoperit că avea certificat de vaccinare fals. Atât el, cât și colegul său Mike Edwards, dar și John Franklin, au primit trei etape de suspendare, după ce și-au admis vina. În urma cazului, cei trei au fost vaccinați.

În cazul lui Brown, suspiciunile legate de certificatul fals au apărut după ce fostul său bucătar personal, Steven Ruiz, a declarat pentru The Tampa Bay Times, că jucătorul i-ar fi cerut să îi facă rost de certificate false pentru el și iubita lui, modelul Cydney Moreau. Deși bucătarul nu a reușit să îi procure certificatele false, wide reciever-ul lui Buccaneers i-a arătat la ceva timp că obținuse unele.

