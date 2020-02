Au DEZVALUIT cat au castigat Shakira si Jennifer Lopez pentru SUPER SHOW-UL de la Super Bowl: NIMIC. Cum este posibil

Shakira si Jennifer Lopez au cantat gratuit la Super Bowl.

Potrivit revistei Forbes, cele doua celebre artiste au cantat gratuit la eveniment, din cauza publicitatii globale care este prezenta la acest mare show din Statele Unite ale Americii.

Conform aceleiasi surse, NFL a preluat doar productia show-ului, evaluata la 9 milioane de euro. Nu este prima data cand se intampla acest lucru si numerosi artisti au facut spectacol la Super Bowl fara sa primeasca un singur euro, din cauza publicitatii uriase la care sunt expusi artistii. Beyonce, Michael Jackson, Bruno Mars, U2, Coldplay, Lady Gaga sau Maroon 5 au fost in aceeasi situatie.

Show-ul facut de cele doua a fost un adevarat succes. Milioane de oameni din intreaga lume au putut vedea interpretarea celor doua vedete ale muzicii in direct la cel mai mare eveniment sportiv din SUA.

"Spectacolul Super Bowl este cel mai mare vehicul promotional pentru o vedeta muzicala de pe planeta", explica pentru Forbes presedintele consultantului sportiv Sporscorp, Marc Ganis.

Justin Timperlake a performat in 2018 la Super Bowl, iar in urma acestui show reproducerile pieselor sale de pe Spotify au crescut cu 214%. In 2017, Lady Gaga a vazut cum albumul ei publicat cu cateva luni inaintea evenimentului a urcat de pe locul 62 pe locul 2 in Billboard, in o saptamana.